A külföldön regisztrált járművekbe literenként 1,826 euróért lehet tankolni

A külföldön regisztrált járművekbe Szlovákiában hétfőtől (március 23.) literenként 1,826 euróért lehet üzemanyagot tankolni – tájékoztatott a pénzügyminisztérium sajtóosztálya.

A tárca figyelembe vette a forgalmazók érdekeit, és csak hétfőtől lépteti hatályba a korlátozást, hogy a benzinkutaknak legyen idejük felkészülni a helyzetre.

A cseh, az osztrák és a lengyel üzemanyagárak alapján határozta meg az árat a pénzügyminisztérium. Az árat az Európai Bizottság által csütörtökön közzétett aktuális adatok alapján állapították meg. A külföldön regisztrált járművekbe tankolt üzemanyag árát 1,826 euró/liter összegben határozták meg.

Ez az ár március 23-tól érvényes. Addig a szokásos árképzés szerint határozzák meg az áraikat a benzinkutak.

A pénzügyminisztérium hozzátette, a korlátozás meghatározott ideig marad érvényben.

