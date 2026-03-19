A parlament csütörtökön az adósságfékből eredő kormányzati kötelezettségekről kezdett vitát

A szlovák parlament képviselői csütörtökön, a folytatódó 46. ülésszak 14. tárgyalási napján két, az ellenzéki Progresszív Szlovákia (PS) és a Szabadság és Szolidaritás (SaS) által benyújtott határozati javaslat összevont vitájával kezdték meg a munkát. Mindkét javaslat arra vonatkozik, hogy a kormánynak bizalmi szavazást kellene kérnie, miután életbe lépett az adósságfék legmagasabb szankciós sávja.

„A benyújtott határozati javaslat célja felszólítani a szlovák kormányt arra, hogy tartsa tiszteletben az alkotmányos rendet, és haladéktalanul teljesítse a Szlovák Köztársaság Alkotmányából, valamint a költségvetési felelősségről szóló alkotmánytörvényből fakadó kötelezettségét” – indokolta a javaslatot Štefan Kišš, a PS képviselője.

Emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi kormány tavaly novemberben elveszítette a két évre szóló mentességet, amely felmentette az adósságfék legszigorúbb szankciói alól. Mivel Szlovákia államadóssága jelenleg a legmagasabb szankciós sávban van, és már a bruttó hazai termék (GDP) 60 százalékát közelíti, életbe lépett az a kötelezettség, hogy a kormány bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől. Erre azonban eddig nem került sor.

A képviselők ezt követően a napirend további, még meg nem tárgyalt pontjairól vitáznak. Csütörtökön szavazás várhatóan nem lesz. Délután a hagyományos kérdések órája következik, amelyen a kormány tagjai válaszolnak a képviselők kérdéseire.

