Az MTA és Magyarország kapcsolatról szól a Bagoly mondja tudományos podcast idei első adása

Kép forrása: Fórum Intézet

2025-ben ünnepelte alapításának 200. évfordulóját a Magyra Tudományos Akadémia (MTA), amely nélkül a Magyarország és a magyar társadalom fejlődése elképzelhetetlen volna.

A Bagoly mondja podcast idei első adása ennek az évfordulónak a jegyében arról szól, hogy egykor milyen volt a felső-magyarországi régió szerepe a magyar tudományosságban és mivel foglalkozik ma a Szlovákiai Magyarok Akadémiai Tanácsa. A témáról Simon Attila beszélget Mészáros András filozófussal, az MTA külső tagjával.

A podcast meghallgatható a Fórum Intézet oldalán és megtekinthető az Intézet youtube-csatornáján is.

Felvidék.ma/Fórum Intézet

