EU-csúcs – Huszonöt uniós tagállam az ukrán EU-csatlakozás felgyorsítását és a 90 milliárd eurós hitel folyósítását sürgette Brüsszelben

A Brüsszelben zajló európai uniós csúcstalálkozó keretében elfogadott zárónyilatkozat Ukrajnával foglalkozó fejezetében az ukrán EU-csatlakozás felgyorsítását és a 90 milliárd eurós hitel folyósítását sürgette az Európai Tanács dokumentumot támogató 25 tagja.

Ukrajna és polgárainak jövője az Európai Unióban van – jelentették ki a dokumentum elfogadását támogató uniós tagállami vezetők, majd hangsúlyozták: az Európai Bizottság értékelését követően, és figyelembe véve, hogy az Európai Unió Tanácsában a vonatkozó munka előrehaladt, azt kérik, hogy késedelem nélkül nyissák meg az első tárgyalási fejezeteket.

Közölték továbbá, hogy az Európai Tanács decemberi döntése nyomán, amely szerint az EU 90 milliárd eurós támogatási hitelt nyújt Ukrajnának a 2026-os és 2027-es évre, üdvözlik a hitelnyújtás támogatását az Európai Parlament részéről, és várják az első kifizetést április elejéig.

Hangsúlyozták a pénzügyi hozzájárulás fontosságát és a katonai támogatás fenntartását, különösen a légvédelmi rendszerek, lőszerek, drónok és rakéták eljuttatását Ukrajna energia- és más kiemelt infrastruktúrájának védelme érdekében.

Ezzel összefüggésben kulcsfontosságúnak nevezték Ukrajna védelmi iparának fejlesztését, és megerősítették, hogy továbbra is átfogó politikai, pénzügyi, gazdasági, humanitárius, katonai és diplomáciai támogatást nyújtanak az országnak és népének. Kijelentették, hogy támogatnak egy átfogó, igazságos és tartós békemegállapodást, amelynek az ENSZ Alapokmányán és a nemzetközi jog elvein kell nyugodnia, és amely Ukrajna számára hiteles biztonsági garanciákat nyújt. Üdvözölték a háború befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítéseket, és kiemelték: teljes mértékben támogatják Ukrajnát a tárgyalások alatt.

Felszólították Oroszországot, hogy egyezzen bele egy teljes, feltétel nélküli és azonnali tűzszünetbe, továbbá kezdjen érdemi tárgyalásokat az igazságos és tartós béke érdekében.

Megerősítették: az Európai Unió és tagállamai továbbra is aktívan részt vesznek a béketeremtés folyamatában, összhangban az uniónak a béke előmozdítására irányuló, a szerződésekben foglalt célkitűzésével. Leszögezték: az ukrajnai békéről nem lehet Ukrajna nélkül dönteni.

„Ahhoz, hogy a béke igazságos és tartós legyen, Ukrajna függetlenségének, önállóságának és területi egységének tiszteletben tartása alapvető. A határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni, az agresszort nem lehet megjutalmazni, és szavatolni kell Ukrajna hosszú távú biztonságát és önvédelmi képességét” – fogalmaztak.

Elítélték továbbá Oroszországot, amiért szisztematikusan és szándékosan támadja Ukrajna polgári és energetikai infrastruktúráját, különösen a fűtési és energiatermelő létesítményeket, majd energetikai támogatást sürgettek, valamint humanitárius és polgári védelmi segítséget Ukrajna számára.

„Az Európai Unió továbbra is eltökélt, hogy fokozza a nyomást Oroszországra, és gyengítse háborús gazdaságát a háború megállítása, az érdemi béketárgyalások érdekében” – fogalmaztak a szöveg elfogadását támogató tagállami vezetők, majd sürgették az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett 20. szankciócsomag mielőbbi elfogadását is.

