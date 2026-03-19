Megjelent a Párkány története turisztikai és történelmi szempontból című kiadvány

A párkányi születésű Gerstner Ákos második kötete jelent meg a fenti címmel. A kétszázhetvenhét oldalas kiadvány a Pro Cultura Parkan nonprofit szervezet kiadásában 2025 végén jelent meg, a város első írásos emlékének 950. évfordulója alkalmából. A szerző a kötetet a napokban mutatta be a városi könyvtárban.

A könyv tartalmában tömören kitér a történelmi, kulturális, közösségi élet történelmére, bemutatva mindezen terület jelenét is. A múltidézések korabeli, de inkább jelenkori sajtóhírek gyűjteményét tartalmazzák.

Minden területről a hazai, helyi hírek, tudósítások által ad számot a város fejlődéséről. A több szerző által összeállított kötet igen jó tájékoztatást ad a városban élőknek, de legfőképpen a turistáknak.

Ez a most kiadott könyv mintegy folytatása a Gerstner Ákos által 2012-ben kiadott Párkány kulturális öröksége és régészeti emlékei című őskori történeti kiadványnak, mely 70 oldalas kétnyelvű kiadvány tömören érinti a régió falvait is.

A második kötetben tizenöt oldalon fotódokumentumok jelzik a város életének egy-egy mozzanatát. A kötet bemutatásán megjelent a város polgármestere, Szabó Eugen is, aki a következő gondolatokkal üdvözölte a megjelenteket és a szerzőt:

„Ma egy kivételes alkalom hozott össze bennünket egy olyan könyv bemutatójára, amely hosszú és alapos munka eredménye. A kötet szerzője, Gerstner Ákos Párkány szülötte, aki nemcsak ismeri, hanem érzi is ezt a várost, annak minden rezdülését, történetét és hangulatát. A szerző művében a történelmi és a turisztikai nézőpont találkozik. Könyvében végigvezeti az olvasót a város fejlődésének korszakain, felidézi a fontos történelmi eseményeket és személyiségeket. Az ilyen könyvek fontosak. Segítenek felismerni, milyen érték rejlik ott, ahol élünk. A kötet ajándék Párkánynak, lakóinak, iskoláinak, turistáinak és mindenkinek”.

Majd a polgármester a város nevében is megköszönte a kötetet, s azt kívánta, legyen ez a könyv híd a múlt, a jelen és a jövő között. A könyv megjelenésének támogatói: Párkány város, Nyitra Megye Önkormányzata, BGA Zrt., Rembrandt s.r.o. és Gyetven Miklós.

A kiadvány kevesebb oldalszámmal külön szlovák nyelven is megjelent.

A bemutató végén a szerző valamennyi résztvevőnek (főleg a kötet híranyaga szerzőinek) ajándékkötetet adott át, dedikálva.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma