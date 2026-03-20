Fejlesztésekről és helytörténeti értékekről is olvashatnak a márciusi Honti Lapokban

Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Megjelent az Ipolyság és környéke eseményeit összefoglaló Honti Lapok regionális havilap márciusi lapszáma. Az alábbiakban a tartalomból válogattunk.

Célegyenesben a város Fő terének felújítása, a várható felújítás menetét foglalja össze a Honti Lapok. Böjt időszakában több húsvéti tematikájú cikket is olvashatnak a lapban.

Balogh Csaba, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Ipolyságra látogatott. Konstruktív megbeszélést folytatott  Zachar Pál polgármesterrel. Áttekintik az utolsó képviselő-testületi ülés főbb pontjait. Összegzik a városi gyógyszertár szolgáltatásait.

A tél folyamán lehullott rengeteg hó nem lepte meg a Műszaki Szolgáltatások Üzeme munkatársait. Megújult a Park utca korábbi szégyenfoltja.

A böjti időszak kezdetén nagyböjti egyházzenei áhítatnak adott otthont az ipolysági katolikus templom.

Interjút közölnek Rados Dávid értékmentő, amatőr helytörténésszel. Pleva Péter alkotásaiból nyílt kiállítás a Simonyi Lajos Galériában.  Regionális kvízestnek adott otthont a Csemadok Ipolysági Alapszervezete. A szlovák gimnazisták egy projekt révén mozit hoztak létre és működtetnek a tanintézmény épületében.

A helytörténeti írások sem hiányozhatnak a márciusi lapszámból. Csáky Károly Breznyik Jánost, a selmecbányai líceum híres tanárát mutatja be. Kiss László Farkas István galántai igazgatóságáról ír. Baka Melinda ipolybéli gyűjtéseit közli a Kisemberek a történelem viharában rovat. Folytatódik a helyi zsidó lakosság életét és sorsát felölelő Örökmécses közreadása.

Digitalizálják a Szondy György Gimnázium tablóit.

Bemutatkozik Petrežil Richard masszőr, csontkovács. A márciusi lapszámban is betekinthetünk a helyi iskolák életébe. Több ipolysági és környékbeli vett részt a 6. Párkányi Téli Futáson.

