Húsvéti vásár 2026 – ünnepi hangulat a tavasz jegyében

Rozsnyó városa szeretettel fogadta a lakosságot és minden érdeklődőt a 2026-os húsvéti vásáron, amelyet a Bányászok terén rendeztek meg. A rendezvény kiváló alkalmat kínált arra, hogy a látogatók ráhangolódjanak a tavasz és a húsvét örömteli időszakára.

A vásár gazdag kínálattal várta az érkezőket. A standokon gyönyörű, kézzel készített termékek sorakoztak. Hagyományos népi díszek, modern húsvéti dekorációk, valamint egyedi ajándéktárgyak, amelyek tökéletes meglepetést jelenthetnek a szeretteink számára. A kézművesek nemcsak a portékáikat mutatták be, hanem betekintést is nyújtottak az alkotás folyamatába, így a látogatók közelebbről is megismerhették a hagyományos mesterségeket.

A gasztronómia kedvelői sem maradtak élmények nélkül. A vásárban ízletes ételek és finomságok várták az érdeklődőket, frissen készült helyi specialitások, házi sütemények és különféle ünnepi falatok gondoskodtak arról, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. A levegőt belengő illatok és a színes kavalkád igazán különleges hangulatot teremtettek.

A rendezvény nemcsak a vásárlásról szólt, hanem a közösségi élményről is. A tavaszi dekorációk, a vidám színek és a barátságos légkör minden korosztály számára kellemes kikapcsolódást kínáltak. Ideális programnak bizonyult családok, baráti társaságok és mindazok számára, akik szerették volna megélni az ünnepvárás varázsát.

