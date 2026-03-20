Jelenlegi formájában nem támogatja a Hlas-SD az SNS médiatörvény-módosítását

Jelenlegi formájában nem támogatja a Hlas-SD az SNS médiatörvény módosítására vonatkozó javaslatát – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Ľubica Laššáková, a Hlas-SD képviselője.

„Több kifogásunk is van a tervezettel kapcsolatban, de ezeket egyelőre nem kommentáljuk nyilvánosan. A koalíciós partnerek beszéltek a további módosításokról, de ezeket még nem kaptuk meg. A jelenlegi formájában nem tudjuk támogatni” – mondta Laššáková.

A tervezetet februárban utalta második olvasatba a parlament, az áprilisi ülésen kellene szavazni róla.

A Médiaszolgáltatási Tanács helyett létrehoznák a Nemzeti Médiahivatalt, amely megmaradna szabályozó hatóságnak. Elnökét hat évre választaná a parlament.

Az SNS elképzelése szerint a módosítás rendezi a médiaszolgáltatásokat felügyelő állami szerv belső felépítését és döntéshozatali folyamatait,

a cél pedig „egyértelműsíteni a hatáskörök gyakorlásáért való felelősséget, erősíteni a cselekvőképességet és a döntéshozatal stabilitását, egyúttal nagyobb átláthatóságot biztosítani a nyilvánosság számára”.

