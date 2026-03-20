Lengyel és magyar nemzeti színekbe öltözik a Lánchíd a Lengyel–Magyar Barátság Napján – közölte a Sándor-palota pénteken az MTI-vel.

A Magyarország és Lengyelország közötti több évszázados barátságra és szövetségre emlékezve a köztársasági elnök döntésére hagyományteremtő céllal a két ország zászlói díszítik majd Budapest emblematikus hídját március 23-án – közölték.

Mint írták, Sulyok Tamás úgy fogalmazott:

a magyar–lengyel barátság a népeinkben közös hagyománytiszteletben, a szabadságvágyban és a keresztény értékekben, újra és újra összefonódó történelmünkben gyökerezik.

„Ezek alkotják azt a szellemi-lelki hidat, amely különleges és szoros kapcsolattal összeköti országainkat. Mi sem mutatja jobban ennek beépülését népeink tudatába, mint hogy mindkét nyelven közismert közmondás is született róla. Magyarország és Lengyelország barátsága megérdemli, hogy méltó és látványos módon ünnepeljék meg” – tette hozzá a köztársasági elnök.

A közleményben emlékeztettek: március 23-át 2007-ben nyilvánította a két nép baráti kapcsolatainak ünnepnapjává a magyar Országgyűlés és a lengyel Nemzetgyűlés; a megemlékezéseket minden évben felváltva tartják a két ország egy-egy városában.

Idén ebből az alkalomból Sulyok Tamás Karol Nawrocki lengyel államfővel közösen Przemysl-ben vesz részt a Lengyel–Magyar Barátság Napjának ünnepi rendezvényén – áll a közleményben.

MTI/Felvidék.ma