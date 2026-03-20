Terrortámadás gyanújával vizsgálják a pardubicei csarnoktüzet: Babiš a budapesti CPAC-ról fordult vissza

Rendkívüli biztonsági készültséget váltott ki a pardubicei ipari övezetben történt csarnoktűz, amelyet a cseh hatóságok terrortámadás gyanújával vizsgálnak. A rendőrség négy lehetséges verzióval dolgozik, és mindegyik esetben szándékos tűzokozással számol. A péntek hajnali tűz az LPP Holding egyik objektumában ütött ki, majd egy második épületre is átterjedt, személyi sérülés azonban nem történt.

Négy verzióval dolgozik a rendőrség

Martin Vondrášek országos rendőrfőkapitány szerint a nyomozók a tűz keletkezésének négy lehetséges változatát vizsgálják, de egyelőre egyik forgatókönyvet sem hozták nyilvánosságra részletesen. A közös elem az, hogy a hatóságok nem balesetre, hanem szándékos gyújtogatásra gyanakszanak. Az ügyben a rendőrség mellett a cseh biztonsági szolgálatok is vizsgálódnak.

A cseh belügyminiszter, Lubomír Metnar közölte, hogy jelenleg nincs információ újabb közvetlen veszélyről, ugyanakkor a válságstáb és a hírszerzési szervek azt is mérlegelik, szükséges-e a terrorfenyegetettségi szint emelése. A nyomozás terrortámadás gyanújával folyik, bár a jogi minősítés még változhat – írta a Pravda.

Babiš Budapestről fordult vissza

Az eset politikai súlyát mutatja, hogy Andrej Babiš miniszterelnök rendkívüli ülést hívott össze az Állami Biztonsági Tanács számára. Babiš eredetileg Budapestre tartott, ahol a CPAC Hungary konferencia egyik programján szerepelt volna, ám a tűzről szóló értesülések után megszakította útját és visszafordult Prágába – számolt be az index.hu.

Radikális csoport vállalta magára az akciót

A támadást egy Earthquake Faction nevű, palesztinpárti radikális csoport vállalta magára, és videót is közzétett, amely szerintük a gyújtogatás kezdetét mutatja. A csoport azt állítja, hogy az LPP Holdingot izraeli hadiipari együttműködése miatt vették célba, és akciójukat a gázai háború miatti megtorlásként állították be. A cseh rendőrség és a Biztonsági Információs Szolgálat ugyanakkor egyelőre nem tekinti bizonyítottnak e közlés hitelességét, és további ellenőrzést tart szükségesnek.

A vállalat saját kamerafelvételein ismeretlen személyek láthatók, amint folyadékkal locsolják le a berendezéseket, majd meggyújtják azokat. Ez a körülmény erősíti a szándékos elkövetés gyanúját, de a hatóságok egyelőre óvatosak az interneten terjedő állítások értékelésében.

Reuters: nem gyártottak izraeli drónokat a telephelyen

Az ügy egyik fontos, a támadók narratíváját árnyaló eleme, hogy a Reuters szerint az LPP Holding közölte: a korábban bejelentett együttműködés az izraeli Elbit Systemsszel végül nem valósult meg, és a pardubicei telephelyen nem gyártottak izraeli drónokat. Vagyis miközben a támadók „izraeli fegyvergyártó központként” hivatkoztak az üzemre, ezt a cég kifejezetten cáfolta.

Az ukrán szál ezért különösen fontos

Az ukrán vonal ugyanakkor jóval hangsúlyosabbnak tűnik. Az AP beszámolója szerint az LPP Holding olyan dróntechnológiát is gyárt, amelyet az ukrán fegyveres erők használnak. Az Aktuálně.cz arról írt, hogy a tűz egy olyan címhez kötődik, ahol az Archer-LPP projekt működik, amely ukrán együttműködéssel optikai komponenseket, hőkamerákat és éjjellátó eszközöket állít elő. A lap szerint a vállalat az utóbbi időben érzékelhetően Ukrajnára összpontosított, 2026 elején az ukrajnai harctéren akarta tesztelni a Narwhal nevű új, cirkálórakéta jellegű fegyverét, és jelenleg a Nightray nevű, stealth technológiával ellátott kamikaze drónt is fejleszti. Mindez arra utal, hogy a pardubicei támadás nem csupán a közel-keleti konfliktusra hivatkozó radikális akcióként értelmezhető, hanem egy olyan csapásként is, amely egy, a szomszédos Ukrajna védelméhez kapcsolódó hadiipari és technológiai háttérre mért ütést.

Belpolitikai és nemzetközi visszhangok

Az eset kapcsán Csehországban a belpolitikai vita is felerősödött, különösen a biztonsági és hírszerzési szervek finanszírozásáról – számoltak be cseh lapok. A történtek így már nem csupán bűnügyi és terrorelhárítási kérdésként jelennek meg, hanem a cseh állam reagálóképességéről és a védelmi prioritásokról szóló politikai vitában is hangsúlyos szerepet kapnak.

A történtek nemzetközi visszhangja azonban egyelőre visszafogott. A péntek délutánig elérhető megbízható beszámolók alapján más európai állam- vagy kormányfők nyilvános reakciójáról nem jelent meg széles körben idézett megerősítés.

SZE/Felvidék.ma/irozhlas.cz/Pravda/Aktuálně.cz/Reuters/AP