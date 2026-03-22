Az iráni és libanoni rakéták miatt sorozatos légiriadókra ébredtek az izraeliek vasárnap

Sorozatos légiriadókra ébredtek az izraeliek vasárnap az Iránból és Libanonból indított rakéták és drónok miatt.

Vasárnap reggel páncéltörő rakétát lőttek Libanonból két, a határhoz közeli úton, a Miszgav Ám nevű falunál elhaladó terepjáróra. A járművek kigyulladtak, az egyik vezetője a roncsok közé szorult és életét vesztette. A hadsereg vizsgálja az esetet, amelyben két ház és több másik jármű is megrongálódott.

Szombat este óta Izrael északi részén mintegy félóránként szólaltak meg egész éjjel a légvédelmi szirénák. Vasárnap reggeltől az ország különböző részein vannak szinte folyamatosan légiriadók az Iránból indított rakéták miatt.

Az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője vasárnap reggel közölte, hogy a légierő újabb támadási hullámot indított az iráni rezsim infrastruktúrája ellen Teheránban.

A szombat esti dimónai és aradi közvetlen találatok százhetvenöt ember sérüléséhez vezettek, közülük több tucatnyian vasárnap reggel is kórházban vannak. A beér-Sévai Szoroka kórház közlése szerint száztizenöt sérültet szállítottak be az aradi rakétabecsapódásból, közülük kilencen súlyos állapotban vannak.

Harmincegy sérültet, köztük tizennyolc gyermeket, a kórház osztályain ápolnak. A dimónai becsapódásból hatvan sérültet szállítottak kórházba, köztük egy tizenkét éves fiút súlyos állapotban, akit este megoperáltak, valamint egy húszas éveiben járó férfit közepes állapotban. Összesen öt sérültet vettek fel a kórházi osztályokra.

