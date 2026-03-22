Az iráni és libanoni rakéták miatt sorozatos légiriadókra ébredtek az izraeliek vasárnap

Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan

Sorozatos légiriadókra ébredtek az izraeliek vasárnap az Iránból és Libanonból indított rakéták és drónok miatt.

Vasárnap reggel páncéltörő rakétát lőttek Libanonból két, a határhoz közeli úton, a Miszgav Ám nevű falunál elhaladó terepjáróra. A járművek kigyulladtak, az egyik vezetője a roncsok közé szorult és életét vesztette. A hadsereg vizsgálja az esetet, amelyben két ház és több másik jármű is megrongálódott.

Szombat este óta Izrael északi részén mintegy félóránként szólaltak meg egész éjjel a légvédelmi szirénák. Vasárnap reggeltől az ország különböző részein vannak szinte folyamatosan légiriadók az Iránból indított rakéták miatt.

Az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője vasárnap reggel közölte, hogy a légierő újabb támadási hullámot indított az iráni rezsim infrastruktúrája ellen Teheránban.

A szombat esti dimónai és aradi közvetlen találatok százhetvenöt ember sérüléséhez vezettek, közülük több tucatnyian vasárnap reggel is kórházban vannak. A beér-Sévai Szoroka kórház közlése szerint száztizenöt sérültet szállítottak be az aradi rakétabecsapódásból, közülük kilencen súlyos állapotban vannak.

Harmincegy sérültet, köztük tizennyolc gyermeket, a kórház osztályain ápolnak. A dimónai becsapódásból hatvan sérültet szállítottak kórházba, köztük egy tizenkét éves fiút súlyos állapotban, akit este megoperáltak, valamint egy húszas éveiben járó férfit közepes állapotban. Összesen öt sérültet vettek fel a kórházi osztályokra.

MTI/Felvidék.ma

