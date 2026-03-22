Húsvétváró családi rendezvény a Szőgyéni Tájház és Régészeti Múzeum intézményében

Az érsekújvári Thain János Múzeum mellett működő Szőgyéni Tájház és Régészeti Múzeum gyakorta ad otthont a hagyományos rendezvényeknek. Így volt ez az idei nagyböjt időszakának negyedik szombatján is.

A Tájház vezetője Svajcer Edina és munkatársa Baracska Árpád az év gyűrűjének ünnepköréhez igazodva, minden nagyböjt idején megrendezi a húsvétvárót, melynek egyik vonzóereje a húsvéti sütés, mely Süssünk, süssünk valamit néven híresült el.

Az év folyamán két alkalommal kerülnek terítékre a régi szőgyéni hagyományos ételek, melyek a keresztény ünnepekhez igazodnak az adventi és a nagyböjti időszakban, amikor sós vagy édes sütemények, és más különlegességek bemutatására és közös elkészítésére kerül sor. Mindez, az ünnepkörhöz illő foglalkozásokkal van színesítve. Így volt ez most is.

A gyerekeket a „Tavaszi dalolgató” program várta a tájház udvarán, amikor Kohút Vass Éva tavaszi mesével, dalokkal, játékos mozgással és hangszerek megszólaltatásával bűvölt el őket.

Miként az elmúlt években, ismét nagy öröm volt az ügyességi verseny, ahol hagyományos népi húsvéti játékokban mérték össze ügyességüket, melynek témáját és megvalósítását Svajcer Edina a Néprajzi Lexikonból merítette.

A forgószínpad helyszínein a tojásgurítás, a tojással való célba dobás, a botoló, a tojás-futás és a teke tette próbára a gyerekek ügyességét és leleményességét. Az összegyűjtött pontok alapján végül mindenki kiérdemelt egy-egy húsvéti csokoládét a háziasszonytól, Svajcer Edinától.

A családi rendezvény az Új Pajtában folytatódott, ahol Mazán Diana szőgyéni sütőasszony mutatta be a soron következő sütés praktikáit. Húsvéti sós perec készült, melynek elkészítésében kicsik és nagyok egyaránt bekapcsolódtak.

A kézműves foglalkoztatók örömmel igazították el az apró kezeket, míg elkészültek a húsvéti jelképek és díszek, Baracska Árpád, Forró Éva, Forró Lilla, Molnár Bettina, Svajcer Antónia, Svajcer Barbara és Svajcer Rebeka segítségével.

Mire beköszöntött a koraest, kisült az utolsó tepsi sós perec is, és minden foglalkoztató örömmel szögezte le a kézműveskedés sikerét, melyet a gyerekekkel együtt teljesítettek.

A rendezvény támogatói: Szőgyén Község Önkormányzata, Nyitra Megye Önkormányzata, Szőgyén Jövője Közalapítvány, Bethlen Gábor Alap, Szőgyén Öröksége Társulás, Abraham Wood Decor.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma