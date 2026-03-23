Andrej Babiš: a magyar választás nem csupán a politikáról szól, hanem a stabilitásról is
Kitekintő

Fotó: SITA/AP, Petr David Josek

A magyar választás nem csupán a politikáról szól, hanem a stabilitásról, a megtapasztalásról és a bizonyosságról; Orbán Viktor pontosan ezeket a tulajdonságokat testesíti meg – mondta a cseh miniszterelnök a hétfői budapesti 1. Patrióta Nagygyűlésre küldött videóüzenetében.

Andrej Babiš hangsúlyozta: ahol nő a bizonytalanság, ott az emberek nem kísérletekre vágynak, hanem bevált vezetést akarnak, olyan embert keresnek, aki korábban már végigvezette országukat nehéz időszakokon.

Összegzése szerint a nagygyűlés fő témája a bizonyosság, hiszen ez az a tényező, amelyet Európa napjainkban nélkülöz. Polgáraink egy változó, válságból válságba rohanó világgal szembesülnek, és felteszik a kérdést: ki védi meg őket? Ki fog stabilitást nyújtani, és ki fogja biztosítani a jövőjüket? Ez az, ami egyesít bennünket, patriótákat – jelentette ki.

„Kiállunk a szuverenitás mellett, és elutasítjuk a Brüsszelből ránk erőltetett döntéseket, amelyek figyelmen kívül hagyják az országaink mindennapjainak valóságát”

– fogalmazott.

Hozzátette: a patrióták együtt állnak ki az illegális migrációval szemben, és összeköti őket a felelősségvállalás a népeikért, a családokért, a jövő generációiért.

Egyetlen nemzet sem lehet sikeres, ha az embereknek nincs bizonyosságuk a megfizethető lakhatásról, a stabil munkahelyekről, a jövőjükről. A feladatunk ma abban áll, hogy nemzeteinknek bizonyosságot nyújtsunk a biztonság és stabilitás tekintetében, valamint abban is, hogy nem az ideológia, hanem a polgárok kerülnek újra a politika homlokterébe – közölte a cseh kormányfő.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Ma egyedül a Patrióták képviselik azon európaiak táborát,...

Jelentős hadgyakorlat kezdődött a Fekete-tengeren 13 NATO-szövetséges részvételével

Még három hétig lehet pályázni az MMA hároméves...

Szijjártó Péter: a kormány nem fog megtörni és...

Nacsa Lőrinc: nincs különbség magyar és magyar között

Szennyezett termékkel árasztották el Európát

XIV. Leó pápa: az egész emberiség szégyene a...

„Nem leszünk adósrabszolgák Ukrajna kedvéért”

Az iráni és libanoni rakéták miatt sorozatos légiriadókra...

Orbán Viktor: Meg fogjuk nyerni ezt a választást,...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma