Az SNS ismét előterjeszti az önkormányzati választási ciklus meghosszabbítására vonatkozó javaslatot

Andrej Danko (Fotó: SITA)

A koalíciós SNS törvényjavaslatot nyújt be az önkormányzati választási időszak öt évre történő meghosszabbítására. Ezt Andrej Danko, a parlament alelnöke és a nemzeti párt elnöke jelentette be a köztévé Öt perc múlva tizenkettő című vitaműsorában. Mint mondta, pártja már korábban is foglalkozott a kérdéssel. Milan Majerský, az ellenzéki KDH elnöke jelenleg nem látja megfelelőnek ezt az elképzelést.

„A Szlovák Nemzeti Párt ismét benyújtja saját törvényjavaslatát a választási időszak meghosszabbítására. Beszélni fogunk a politikai pártokról is, komplex módon, annak érdekében, hogy egységesítsük a választási ciklust öt évre” – fogalmazott Danko.

Majerský és Danko egyaránt felidézte, hogy korábban Richard Raši (Hlas–SD), a parlament elnöke is előállt hasonló javaslattal.

Majerský szerint a KDH jelenleg nem támogatná ezt a változást.

„Jelenleg semmilyen zöld jelzés nincs arra, hogy mi az alkotmánymódosításról a kormánypárti koalícióval együtt szavaznánk” – mondta. Ugyanakkor nem zárta ki, hogy a Raši-féle javaslatról az ellenzék többi tagjával folytatnának megbeszélést.

Szó esett az idei önkormányzati és megyei választásokon induló jelöltekről is. Majerský kérdésre válaszolva elmondta, hogy a KDH hagyja önállóan dönteni a párt alacsonyabb szintű szerveit az együttműködésről a jelenlegi koalíciós pártokkal. Csak akkor avatkozna be, ha túlságosan szélsőséges döntés születne. Danko hozzátette, hogy igyekezett meggyőzni Robert Fico miniszterelnököt, valamint Matúš Šutaj Eštokot, a Hlas–SD elnökét és belügyminisztert arról, hogy az önkormányzati választásokon hozzanak létre „közös koalíciókat”.

Majerský ismételten megerősítette:

a KDH nem látja elképzelhetőnek az együttműködést a jelenlegi koalíciós pártokkal a parlamenti választások után.

Egyúttal kitart amellett, hogy nem lépnek kormányra olyan párttal, amely a regisztrált partnerséget támogatja. Danko szerint Majerský az SNS-szel kapcsolatos álláspontjával saját magának árt politikailag. Véleménye szerint az esetleges együttműködés kapcsán Majerskýnek az értékalapú kérdésekkel kellene foglalkoznia.

A vita a kormánykoalíció jelenlegi helyzetére is kiterjedt. Danko szerint a miniszterelnök már kezdi érzékelni, hogy változtatnia kell az igazságügyi miniszteren, és a pénzügyminiszterrel is beszélnie kell a költségvetés összeállításának víziójáról. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kormányátalakításról a miniszterelnök dönt.

Majerský szerint a kormánynak nem segít a „megújulás”, és inkább távoznia kellene. Saját pártelnöki posztjáról szólva azt mondta, még nem dőlt el a sorsa. „Még két évig van mandátumom. A KDH-ban nem úgy zajlik, hogy ketten megegyeznek, ki lesz az elnök. A KDH-ban körülbelül 250–300 ember dönt, ők a kongresszus delegáltjai, és ők mondják meg, ki lesz az elnök” – jegyezte meg. Ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a KDH jelenlegi alelnöke, Viliam Karas legyen a pártelnök. Megerősítette azt is, hogy nagy valószínűséggel Jozef Hajko távozik a mozgalomból, bár szerinte jobb lenne, ha maradna.

szd/Felvidék.ma/teraz.sk

