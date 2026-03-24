1,8 millió eurós támogatás a Komáromi, a Lévai és a Vágsellyei járás számára

1,8 millió euró támogatást hagyott jóvá garamkelecsényi kihelyezett ülésén a kormány a Komáromi, a Lévai és a Vágsellyei járás számára. Ebből 1,7 millió eurót konkrét önkormányzati és más projektekre fordítanak. A kormány foglalkozott a járások szociális és gazdasági helyzetével, és javaslatokat fogadott el a javítására.

A kormány több kisebb támogatást is jóváhagyott, például a garamkelecsényi szociális intézmény befejezésére 45 ezer eurót, valamint 15 ezer eurót falunapra.

30 ezer eurót kap Komárom a termálfürdő, egy óvoda és egy iskola felújítására, és egy kilátótorony építésére a Vág torkolatánál. Emellett 40 ezer eurót a Čajka kollégium szobáinak felújítására, ahol a Selye János Egyetem hallgatóit szállásolják el.

Vágsellye 30 ezer eurót kapott a városi tulajdonban levő épületek felújítására és modernizálására. Az ógyallai csillagvizsgáló 20 ezer eurót akadálymentesítésre,

Léva 19 ezer eurót a sportcsarnok padlózatának kicserélésére.

A kormány 15 ezer eurót hagyott jóvá olyan inspirációs termek kialakítására országszerte, amelyek a világban nevet szerzett szlovákok előtt tisztelegnek. A járások szociális és gazdasági helyzetének megvitatását követően konkrét feladatokat kaptak az egyes minisztériumok a problémák megoldására.

Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszternek (SNS-jelölt) az év végéig ki kell elemeztetnie a vágkirályfai víztározó felújításának lehetőségeit, hogy növeljék vízgazdálkodási, környezetvédelmi és turisztikai szerepét. Jozef Ráž (Smer-SD-jelölt) közlekedési miniszternek az év végéig biztosítania kell az I/63-as úton levő komáromi híd és a garamkálnai híd felújításának feltételeit.

Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszternek május végéig ellenőriznie kell az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból kérhető támogatások gyors előkészítését, és „a munkáltatóknak nyújtott módszertani támogatást az elbocsátott munkavállalók újraintegrálását célzó személyre szabott intézkedések kidolgozásához”.

A kormány tárcaközi együttműködés keretében javasolta a lótenyésztés és a lovassport, valamint ezek szakoktatása támogatási lehetőségeinek megvizsgálását Vágsellyén, ennek ottani hagyományából kiindulva. Az idegenforgalmi és sportminisztériumnak javasolta, hogy tárgyaljon Vágsellye polgármesterével a Sportalap támogatásainak felhasználási lehetőségeiről a fedett uszoda felújítására, valamint a sportcsarnok és a tekepálya hőszigetelésére.

Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási miniszter feladatul kapta, hogy tárgyaljon az iskolák fenntartóival és a nemzetiségi kisebbségek képviselőivel az iskolák számának optimalizálásáról azokon a településeken, ahol jelentős a nemzetiségi kisebbségek aránya.

Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) kulturális miniszter feladatul kapta több regionális és ennél nagyobb kulturális esemény támogatási lehetőségeinek előkészítését – ilyen a Lévai Várjátékok, a Komáromi Napok, és a helyi Matica slovenská által szervezett vágfarkasdi Nemzetközi Folklórünnep.

Horony Ákos kisebbségi kormánybiztos egyik feladata a három járásban szakmailag felügyelni a többnyelvűség erősítését az önkormányzatok és az államigazgatás digitális kommunikációjában, és kezdeményezni az államnyelv oktatása minőségének javítását a nemzetiségi iskolákban.

