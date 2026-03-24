A Magyarság Háza március utolsó hetében is tartalmas kulturális programokkal várja az érdeklődőket

A hét során dokumentumfilm-vetítés, zenés irodalmi könyvbemutató és gyermekeknek szóló bábelőadás is szerepel a kínálatban, miközben egy tervezett szabadegyetemi előadás betegség miatt elmarad. A budapesti és balassagyarmati kiállítások továbbra is látogathatók.

Március 24-én, kedden 18 órától a Magyarság Háza Filmklub keretében Az utolsó tehenesek című dokumentumfilmet vetítik. Incze Csaba erdélyi rendező alkotása egy eltűnőben lévő életforma mindennapjait és értékeit mutatja be, érzékenyen rávilágítva a hagyományos paraszti kultúra átalakulására. A vetítés helyszíne a Magyarság Háza Galéria Budapesten, az V. kerületi Nádor utcában.

Március 25-én, szerdán 18 órától az Irodalmi Szalon programjában a Nagybánya az irodalomban című antológiasorozat könyvbemutatójára kerül sor, amelyet zenés irodalmi est kísér. Az eseményen a kötetek szerkesztőjével, Bertóti Johanna erdélyi előadóművésszel, költővel és dalszerző-énekessel beszélget Kalocsai Andrea. Az est során az irodalom és a zene találkozása révén Nagybánya kulturális öröksége kerül a középpontba.

Március 26-án, csütörtökön 18 órától a Magyarság Háza Szabadegyetem programjában Dunda György kárpátaljai lapigazgató tartott volna előadást A 106 éves Kárpáti Igaz Szó története, jelene címmel, amely a jelentős múltú sajtóorgánum történetét és jelenét mutatta volna be. Az esemény azonban betegség miatt elmarad.

A hét zárásaként március 29-én, vasárnap 11 órától a Mesedélelőtt programjában Az aranyalmafa című zenés bábelőadást láthatják a gyermekek. Gál Orsolya erdélyi előadása a népmesei hagyományokból merít, és játékos formában közvetít értékeket a legkisebbek számára.

A programok mellett továbbra is látogatható a Jövő nemzedéke a képzőművészetben című kiállítás a Magyarság Háza Galériában, amely 2025. október 27. és 2026. június 30. között tekinthető meg. A tárlat hétfőtől csütörtökig 15 és 18 óra között látogatható, míg pénteken, szombaton és vasárnap előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

Balassagyarmaton, a Palóc Múzeumban a 101 haiku – versek, képek, hangok, fények című kiállítás 2026. május 31-ig várja az érdeklődőket. A különleges összművészeti tárlat Csík Mónika verseit és Janovics Erika akvarelljeit mutatja be keddtől szombatig 9 és 16 óra között.

