Berényi Józsefet jelölné megyeelnöknek a Galántai járás

Hét megyei képviselőjelölt személyére is javaslatot tett a Magyar Szövetség Galántai járási konferenciája. A pártelnök szerint a következő időszak kulcsa a láthatóság növelése, az erős terepmunka és az online jelenlét lesz.

A Magyar Szövetség Galántai járási konferenciája Berényi Józsefet javasolja a párt Nagyszombat megyei elnökjelöltjének az őszi megyei választásokra. A konferencián emellett hét lehetséges megyei képviselőjelölt neve is felmerült.

A tanácskozást március 23-án tartották meg Galántán, a Pázmány Péter Alapítvány székházában. A konferencián részt vett Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke, valamint Berényi József, Nagyszombat megye első alelnöke is. A rendezvényt megelőzően a járási elnökség is ülésezett, és mind az elnökségi ülés, mind a konferencia határozatképes volt.

A konferenciát Zupko Tamás, a Magyar Szövetség Galántai járási elnöke nyitotta meg. Gubík László ezt követően politikai és szervezeti értékelést adott a közelgő kampányidőszakról, valamint ismertette a múlt hétvégén tartott Országos Tanács ülésének főbb eredményeit és határozatait.

A pártelnök kiemelte, hogy a Galántai járás az elsők között reagált az új jelöltállítási folyamatra, ami szerinte erős szervezettségről tanúskodik. Úgy fogalmazott, a párt egy egységesebb működési modell felé halad, amelyben már közös irány mentén zajlik az építkezés.

Gubík szerint ugyanakkor továbbra is komoly kihívást jelent a láthatóság. Mint mondta, egy közelmúltbeli reprezentatív felmérés alapján a magyar választók jelentős része nem találkozik a párt munkájával, noha annak eredményeit a saját környezetében érzékelheti. Példaként

Nyitra megyét említette, ahol ezer magyar megkérdezése alapján az derült ki, hogy a magyarok több mint egyharmada nem tudja, kik állnak az eredmények mögött.

A pártelnök szerint ezért a következő időszakban erős terepmunkára, image-kampányra és határozott online jelenlétre lesz szükség. Úgy látja, világossá kell tenni a választók számára, hogy a Felvidéken egyetlen magyar párt van, amely következetesen a régiókért dolgozik.

Szólt arról is, hogy a kampány nem szűkülhet le pusztán az eredmények bemutatására. Szerinte azt is meg kell mutatni, milyen következményei lennének annak, ha a magyar képviselet meggyengülne a járásban vagy a megyében. Ez a megközelítés mobilizáló erővel is bírhat.

A politikai szövetségek kérdésére kitérve Gubík László arról beszélt, hogy a felmérések alapján a felvidéki magyarok 40 százaléka elutasító a jelenlegi kormánypártokkal szemben, további 20 százalék pedig a Progresszív Szlovákiát utasítja el.

Éppen ezért szerinte nincs természetes szövetséges a politikai térben, így a Magyar Szövetségnek saját láthatóságát és önálló politikai arculatát kell tovább erősítenie.

A konferencián Berényi József a Nagyszombat megyei frakció munkájáról is beszámolt. Elmondta, hogy a Galántai járás egyik legnagyobb kihívása jelenleg a Samsung kivonulása. Bár a munkanélküliség jelenleg alacsony, mintegy 1,5 százalékos, a helyzet várhatóan romolhat, hiszen nemcsak a közvetlen munkahelyek szűnhetnek meg, hanem a beszállítói hálózat is érintett.

Berényi szerint ez jelentős hatással lehet a járás jövőjére. Hozzátette, hogy a közlekedés továbbra is kulcskérdés a térségben, és beszélt egy olyan tervezett útszakaszról is, amely tehermentesíthetné a településeket. Kiemelte, a politikai munka nemcsak az intézményekben zajlik, hanem a közösségben is, ezért a politikusnak jelen kell lennie saját régiójában, elérhetőnek és kézzelfoghatónak kell maradnia.

A Galántai járási konferencia végül egyhangúlag Berényi Józsefet javasolta a párt megyei elnökjelöltjének.

A konferencia hét megyei képviselőjelölt személyére is javaslatot tett. A névsorban Agócs Gergely, Berényi József, Bíró László, Forró Krisztián, Kacz Éva, Marsall János és Takáč Zsolt szerepel.

Chomča Ervin jelenlegi megyei képviselő a konferencián bejelentette, hogy nem vállal újabb jelölést. A résztvevők és képviselőtársai megköszönték az elmúlt időszakban végzett munkáját.

A konferencia után Gubík László úgy értékelt, hogy a Galántai járás a Magyar Szövetség egyik legszervezettebb régiója, amit a korábbi választási eredmények is bizonyítanak. Emlékeztetett arra, hogy négy évvel ezelőtt hétből hat megyei mandátumot szereztek meg, de hozzátette, ezt a teljesítményt a mostani politikai és demográfiai viszonyok között nem lesz egyszerű megismételni.

A pártelnök szerint a mostani jelöltek alkalmasak a sikeres szereplésre, de ehhez mindenkinek ki kell lépnie a komfortzónájából. A sikerhez szerinte egyszerre szükséges a következetes terepi munka, az önkénteshálózat megszervezése és az online térben való aktív jelenlét.

Gubík László végül hangsúlyozta, hogy a 2026-os megyei és önkormányzati választások nem csupán önmagukban fontosak, hanem a 2027-es parlamenti választások előszobáját is jelentik. Mint fogalmazott, parlamenti választást önkormányzati eredményekkel önmagában nem lehet megnyerni, elveszíteni viszont igen.

SZE/Felvidék.ma