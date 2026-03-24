Ha az ellenzék győz Magyarországon, Fico szerint romolhat a két ország kapcsolata

Ha Magyar Péter ellenzéki jelölt győz a magyar parlamenti választáson, számítani lehet rá, hogy romlani fog Szlovákia és Magyarország kapcsolata – mondta Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök. Hozzátette, ha valaki megkérdőjelezné Orbán Viktor újabb győzelmét, kész kiállni mellette.

„Ha az ellenzék kerülne kormányra, és a gyakorlatban is azt tenné, amit a választási kampányban mond, pengeélen táncolnánk a Beneš-dekrétumok és más, számunkra létfontosságú kérdések kapcsán.

Arról nem is beszélve, hogy a szlovák kormányról tett kijelentéseik nem mindig olyanok, amilyeneket elvárnék” – jelentette ki Fico a keddi, garamkelecsényi kihelyezett kormányülés után, a Lévai járásban. Fico kijelentette, hogy a szlovák kormány semmilyen módon nem fog beavatkozni a magyarországi választási kampányba.

Úgy véli, hogy

ha Orbán győz, nemzetközi szinten megpróbálják majd megkérdőjelezni a győzelmét.

Fico szerint ebben a demokratikus közegben lehetetlen manipulálni a választást. „Ilyen szintű médiakontroll, valamint a politikai pártok és a civil szervezetek ellenőrzése mellett elképzelhetetlen manipulálni a választást” – mondta a miniszterelnök, és kijelentette, nagyon határozottan ki fog állni Orbán mellett. „Ki kell állnunk emellett, nem fordulhat elő, hogy valamilyen geopolitikai cél, vagy más országok érdekében megkérdőjelezzék a választásokat a gazdag demokratikus múltú országokban” – jegyezte meg.

Az etnikailag vegyesen lakott régióban tartott keddi kihelyezett kormányülés kapcsán a miniszterelnök kiemelte a szlovákok és a magyarok együttélését. Hangsúlyozta, hogy

évekig tartó erőfeszítések után mindkét félnek sikerült félretennie a politikát a szlovák-magyar viszonyban, ami megosztaná a társadalmat és növelné a feszültséget.

Megerősítette továbbá, hogy a kormányülésen elfogadott intézkedések és a feladatok kitűzése során figyelembe vették azt a tényt, hogy vegyesen lakott területről van szó.

TASR/Felvidék.ma