Magyarország 2030-ra első helyre szeretne kerülni a szakképzés területén Európában

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára, Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Énekes Rita intézményvezető (b-j) a Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola felújításáról tartott sajtótájékoztatón Szentendrén 2026. március 23-án. MTI/Lakatos Péter

„Az a célunk, hogy 2030-ra a mostani harmadik helyről az első helyre kerüljünk a szakképzést tekintve Európában” – jelentette ki a magyar Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára hétfőn a szentendrei Petzelt József Technikum és Szakképző Iskolában, amelyet ötszázmillió forintos támogatásból korszerűsítenek.

Varga-Bajusz Veronika kifejtette: a szakképzés megújítása kapcsán az elmúlt években a tanárok és a diákok motiválása mellett az inspiráló munkakörnyezet és infrastruktúra megteremtése volt a céljuk.

Mindegyik területen sokat tudtunk haladni, hiszen a diákok szempontjából az ösztöndíjrendszer és a duális képzés megerősítése lehetővé tette, hogy ma már átlagosan tízből öt diák tanulhasson ilyen rendszerben – hangsúlyozta az államtitkár.

Mindez azt jelenti, hogy munkabérként akár 181 ezer forintot is haza tudnak vinni ezek a tanulók, ráadásul olyan gyakorlati oktatásban részesülnek, amely az OECD mérései alapján a munkaerőpiaci megfelelőséget tekintve már bronzérmesnek számít

– fogalmazott.

Hozzátette, az oktatók motiválása területén is sikerült előrelépni, hiszen több mint két és félszeresére tudták növelni a fizetéseket, így egy pályakezdő már 475 ezer forintot vihet haza, de a többség 8-900 ezer forintos átlagfizetéssel számolhat.

Varga-Bajusz Veronika elmondta: az elmúlt években 488 millió forintból újultak és újulnak meg a szakképzési intézmények.

Felújítják a Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola épületét Szentendrén

Szentendre, 2026. március 23. Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség fideszes országgyűlési képviselője a Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola felújításáról tartott sajtótájékoztatón Szentendrén 2026. március 23-án. MTI/Lakatos Péter

Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség országgyűlési képviselője a felújítás kapcsán elmondta: éveken át tartó közös munka eredménye a most induló beruházás, amely év végére fejeződhet be. Mint mondta, a Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola meghatározó intézménye a Dunakanyar életének.

Egy olyan iskola, amely nem csak oktat, hanem valójában alkalmazkodik, reagál és utat is mutat egyben, hiszen képzései összhangban vannak a térség igényeivel

– fogalmazott. A turizmustól és a vendéglátástól a kereskedelmen és az informatikán át a gép- és járműgyártásig, sőt a rendészet és a közszolgálat területéig kínál képzéseket, amelyek valódi jövőt nyújtanak az itt élő és tanuló fiataloknak.

Szentendre, 2026. március 23. A Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola a felújításáról tartott sajtótájékoztató napján Szentendrén 2026. március 23-án. MTI/Lakatos Péter

Hozzáfűzte, közben folyamatos a fejlődés, energiahatékonysági beruházás zajlik az iskolában, ami a jövő szempontjából is fontos lépés. Ennek lesz a folytatása a mostani beruházás, amelynek keretében ötszázmillió forintos támogatás érkezik az intézménybe. Teljes nyílászárócsere, valamint az épület külső hőszigetelése valósulhat meg, emellett pedig korszerűsítik a fűtési rendszert – részletezte Vitályos Eszter.

mti/Felvidék.ma

