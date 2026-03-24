Szijjártó: elutasítunk minden olyan kísérletet, amely éket verne az anyaországi és a külhoni magyarok közé

Az anyaországi és a külhoni magyarok együtt alkotják a magyar nemzetet, s nem fogadunk el semmifajta kísérletet arra, hogy elválasszanak minket egymástól vagy éket verjenek közénk – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Oromhegyesen.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Bata Kft. szolgáltatóipari fejlesztésének átadásán arról számolt be, hogy a cég 800 millió forint értékű beruházást hajtott végre a magyar kormányzat 320 millió forintnyi támogatásával. Gratulálunk, hogy mára a két fős cégből egy több mint 100 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozássá váltak.

Kifejtette, hogy mára családi vállalkozásból a térség egyik meghatározó nemzetközi közúti árufuvarozási vállalatává vált a Bata Kft., amely a flottáját tovább bővítve még fontosabb szerepet játszhat a Délkelet- és Nyugat-Európa közötti szállításokban és a magyar-szerb kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében.

„Minden egyes ilyen fejlesztés a közösség megtartásához jelent segítséget, ez a legfontosabb a határon túli magyar közösségek szempontjából, meg kell tartani a közösségeket. Az ehhez vezető munkában azt tudom önöknek ígérni, hogy

amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig számíthatnak ránk”

– mondta.

Majd arra is kitért, hogy körülbelül három hét múlva választás lesz Magyarországon, márpedig ilyenkor, sajnos, mindig fellángolnak az indulatok a határon túl élő nemzettársainkat is célozva.

„Azt szeretném világossá tenni, hogy mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy mi így vagyunk együtt a magyar nemzet. Akik az anyaországban élnek, s akik a határon túl élnek, együtt. És nem fogadunk el semmifajta kísérletet arra, hogy elválasszanak minket egymástól vagy éket verjenek közénk” – szögezte le.

„A határon túl élő magyar nemzeti közösség mindig számíthatott, mindig számíthat a szuverén nemzeti kormány támogatására. Igazából ez a mondat úgy helyes, ha hozzáteszem, hogy

a határon túli magyarok csak a nemzeti szuverén kormány támogatására számíthatnak, és ez így lesz a jövőben is”.

Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy a vajdasági magyarság az elmúlt nyolcvan év során soha nem volt olyan jó helyzetben, mint napjainkban. „Ez alapvetően két ok miatt van így, szerintem. Az egyik, hogy Magyarország és Szerbia között is most a valaha legjobb kapcsolat. A másik pedig, hogy nem akartuk újra feltalálni sem a kereket, sem a meleg vizet, hanem egész egyszerűen megkérdeztük a vajdasági magyaroktól, mi kell ahhoz, hogy a vajdasági közösséget megerősítsük, nem mi akartunk diktálni Budapestről” – fogalmazott.

„És Pásztor István tíz-tizenegy éve elmondta, hogy a vajdasági magyar közösség megerősítéséhez annak gazdasági erősítésén keresztül vezet az út. Ekkor indítottuk el a vajdasági gazdaságfejlesztési programot, amelynek a keretében eddig 16 065 beruházáshoz adott a kormány támogatást, összesen 89 milliárd forintot, aminek nyomán 183 milliárd forintnyi beruházás jött létre a Vajdaságban, és ezen beruházások több tízezer munkahelyet biztosítottak az itt élő embereknek” – tette hozzá.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar szuverén nemzeti kormány továbbra is készen áll részt venni a vajdasági gazdaság fejlesztésében.

„Készen állunk a vajdasági gazdaságfejlesztés további támogatására,

s nagy örömmel állunk készen arra, hogy a VMSZ által elkészített második vajdasági gazdaságfejlesztési stratégiát végigvigyük úgy, ahogyan végigvittük az első stratégiát” – erősítette meg.

„Ennek a második stratégiának a hegyére a vajdasági magyarok a vállalkozások támogatását és az újabb munkahelyek teremtését tűzték annak érdekében, hogy az itt élők biztos megélhetésre számítsanak, és akik szeretnének hazajönni, azokat a Vajdaság tárt karokkal várja” – tudatta.

„Ugyanakkor még egyszer szeretném elmondani, hogy ahhoz, hogy az ehhez szükséges források rendelkezésre álljanak, a következő időszakban még néhányszor nemet kell tudnunk mondani Brüsszelnek. Nemet kell tudnunk mondani arra, hogy minket berángassanak a háborúba, meg arra, hogy elvigyék a pénzünket Ukrajnába. És ha ne adja a Jóisten, olyan kormánya lenne Magyarországnak, amely ezekre nem tud vagy nem akar vagy nem fog nemet mondani, akkor bizony azok a források is odalennének, amelyeket mi a Vajdaság fejlesztésére szánnánk a következő esztendőkben” – összegzett.

MTI/Felvidék.ma