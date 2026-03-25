2,5 millió eurós kormánytámogatás a Nyitrai és az Érsekújvári járás számára

2,5 millió euró támogatást hagyott jóvá szerdai, nyitraújlaki kihelyezett ülésén a kormány a Nyitrai és az Érsekújvári járás számára. Ebből közel 1,8 millió euró konkrét önkormányzati és más szervezetek projektjeire fordítható a két járásban. A kormány foglalkozott a járások szociális és gazdasági helyzetével és javaslatokat fogadott el azok javítására.

A legnagyobb, 300 ezer eurós támogatást Nyitra megye kapja az Érsekújvári Egészségügyi Középiskola kazánházának megjavítására. 100 ezer eurót kap a megye tűzjelző rendszer beszerelésére a Nyitrai Állategészségügyi Szakközépiskola kollégiumába, szintén 100 ezret ugyanerre a célra a nyitrai Slančík Utcai Összevont Középiskola diákotthonára.

Nyitraújlak 70 ezer eurót kap a közösségi gyermekközpont felújítására és játszótér építésére. 50 ezer eurót kap a nyitrai püspökség homlokzatfelújításra a nyitrai várban, 40 ezer eurót pedig a nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem mintagazdaság létrehozására. Abaszállás 30 ezer eurót kap óvodafelújításra, Tótmegyer 27 ezret sportpálya építésére.

A kabinet határozatot fogadott el arról, hogy kiemelt figyelmet fordít a nyitrai régió állami reprezentatív jelentőségének erősítésére, mivel a térség a szlovák államiság, a kultúra és az írásbeliség bölcsője.

A kulturális minisztérium bírálja el a Konstantin Filozófus Egyetem (UKF) és a régióbeli egyházi intézmények közös projektjeinek támogatási lehetőségeit, melyek Cirill és Metód szellemiségéhez kapcsolódó egyházi történelmi és kulturális örökség szakmai feldolgozására, védelmére és elérhetővé tételére irányulnak.

Szintén támogatja az UKF a cirill-metódi örökség feltárását célzó kutatásának folytatását, és a két hittérítő Nagymoráviába érkezésének 1163. évfordulójára rendezett ünnepségeket.

Denisa Saková gazdasági miniszter feladatul kapta

a térség gazdasági és szociális helyzetének javítását, tárgyalni fog a GIB EnergyX Slovakia társasággal beszállítói hálózat kiépítéséről a megyében és az országban, továbbá a már meglévő ipari kapacitások bevonásának lehetőségéről.

A tárca szintén tárgyalni fog a nyitrai Jaguar Land Rover Slovakia képviselőivel az autógyár stratégiai fejlesztési terveinek támogatásáról, hogy hosszú távra biztosítsa a régióban maradását.

Jozef Ráž közlekedési minisztert megbízta a kormány, hogy

az év végéig biztosítsa be a Párkány és Kőhídgyarmat közötti és a nyitraivánkai út felújítását.

Richard Takáč földművelési miniszter feladata megvizsgálni a nyitrai Agrokomplex nemzeti kiállítási központ támogatását a kongresszusi és kiállítási turizmus fejlesztésében, valamint bevonását a nemzetközi turizmusba.

Martina Šimkovičová kulturális minisztert feladata Rudnay Sándor ismertségének növelése, aki Magyarország herceprímásaként és esztergomi érsekként kezdeményezte és támogatta a monumentális esztergomi bazilika felépítését.

