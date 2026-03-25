Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktort

Fotó: MTI

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választáson a Truth Social közösségimédia-platformján közzétett bejegyzésében.

Keddi posztjában azt írta: „Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke,

Orbán Viktor egy igazán erős és hatalmas vezető, aki bizonyítottan fenomenális eredményeket ért el.

Fáradhatatlanul küzd szeretett hazájáért és népéért. Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért!”

Donald Trump hozzátette, hogy Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok, az együttműködés új magasságokba emelkedtek kormánya alatt, „nagyrészt Orbán miniszterelnök úrnak köszönhetően”.

Hozzátette: várja, hogy továbbra is szorosan együttműködhessenek, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen az úton.

„Büszkén támogattam Viktor újraválasztását 2022-ben, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt ismét megtehetem. A választás napja 2026. április 12. Magyarország menjen, és szavazzon Orbán Viktorra! Ő egy igaz barát, harcos és győztes, és teljes mértékben támogatom Magyarország miniszterelnökévé való újraválasztását. Orbán Viktor soha nem fogja cserben hagyni Magyarország népét. Végig vele vagyok!” – zárta bejegyzését az amerikai elnök.

MTI/Felvidék.ma

