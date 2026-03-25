Nagyszombat megye a békerendszer és jogi alapjai megkérdőjelezése bűncselekményének eltörlését javasolta

Nagyszombat megye önkormányzata szerdán felhívást intézett a kormányhoz és a parlamenthez, hogy töröljék a második világháború utáni békerendezés megkérdőjelezése bűncselekményét.

A megyei képviselők szerint

a törvény közvetve korlátozza a szólásszabadsághoz, a gondolatszabadsághoz és a tájékozódáshoz fűződő jogokat,

amelyeket az Alkotmány és a Szlovákia által aláírt nemzetközi szerződések is garantálnak.

23 megyei képviselő támogatta a javaslatot, ellene senki sem szavazott, öten tartózkodtak, ketten nem szavaztak.

„Az olyan fogalmak, mint a ,megkérdőjelezés‘ és a ,békerendezés‘ túl általánosak ahhoz, hogy egy büntetőeljárás alapját képezzék. A történelmi vita kriminalizálása öncenzúrához vezet, korlátozza a szabad tudományos és társadalmi párbeszédet Nagyszombat megyében is, ahol különféle nemzetiségű polgárok élnek egymás mellett, és ez a törvény feszültséget gerjeszt a megbékélés helyett” – áll a megyei képviselő-testület határozatában.

A megyei önkormányzatnak meggyőződése, hogy

csak a szabad eszmecserén, a múlt kritikus szemléletén és a kölcsönös tiszteleten alapuló társadalom lehet valóban demokratikus, továbbá ellenálló a szélsőséges irányzatokkal szemben.

Helyesli, hogy az Alkotmánybíróság befogadta és megvizsgálja a Büntető törvénykönyv vonatkozó részével kapcsolatos beadványt, mert ez kulcsfontosságú lépés a jogállamiság megőrzéséhez.

„Szlovákia területi egységét tiszteletben tartva kifejezzük meggyőződésünket, hogy a Csehszlovák Köztársaság elnökének kollektív bűnösségre alapozott 1945-ös dekrétumai nem alkalmazhatók a szlovák jogrendben, és azok alapján nem lehet olyan döntéseket hozni, amelyek új jogviszonyokat teremtenek” – tette hozzá a megye.

2025. december 23-án 51 parlamenti képviselő fordult az Alkotmánybírósághoz a Btk. módosítása miatt, melyet december 11-én fogadott el a parlament. A beadványt egyebek mellett arra alapozták, hogy a második világháború utáni békerendezések megkérdőjelezésének bűncselekménnyé nyilvánítása sérti a véleménynyilvánítás szabadságát.

