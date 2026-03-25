Nagyszombat megye jóvoltából létrejött egy új, ingyenes uniós információs központ

Az új információs és közösségi oldal, a Europe Direct Trnava közelebb hozza az Európai Uniót Nagyszombat megye lakosságához. Konkrétan és gyakorlatilag azokon a területeken, amelyek hatással vannak a mindennapi életükre. A központot Nagyszombat megye jóvoltából hozták létre, és a megyei Regionális Innovációs Fejlesztési Ügynökség (KIRA) üzemelteti – olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben.

„Nagyszombat megye mindig is kereste a módját, hogy közelebb hozza az Európai Uniót a régió lakosságához. Ezért pályáztunk egy új Europe Direct központ létrehozására, amelynek köszönhetően az Európai Unióval kapcsolatos információk nemcsak Nagyszombatba, hanem a régió más részeibe is eljutnak.

Egy olyan helyet hozunk létre, ahol a lakosság ingyenes tanácsadásban részesülhet, tájékozódhat a támogatásokról, külföldi tanulmányi lehetőségekről, vagy egyszerűen jobban megértheti, mit jelent az uniós tagság Szlovákia számára.

Megyeként közvetlen kapcsolatban állunk a régió iskoláival, önkormányzataival és szervezeteivel. Azt szeretnénk, hogy a régió lakosai megismerjék az Európai Unió által kínált lehetőségeket, és ami a legfontosabb, hogy ténylegesen ki is tudják használni azokat” – mondta Jozef Viskupič, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat elnöke.

Az Europe Direct Trnava a Nagyszombati, Pöstyéni, Galgóci, Dunaszerdahelyi és Galántai járásokat fogja kiszolgálni, mivel a Szenicei és Szakolcai járásokat is lefedi egy hasonló központ Szenice városában.

A központ szlovákul, magyarul és angolul fog kommunikálni.

Emellett egy mobil információs stand bevezetését és rendezvények szervezését is tervezi a régió egész területén. A közösségi hálózatokon keresztül is kommunikálni fog.

„Örülök, hogy a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat támogatásával sikerült megnyitnunk az Europe Direct központot – egy európai információs központot Nagyszombat központjában. Hiszem, hogy közös erőfeszítésekkel még közelebb tudjuk hozni Szlovákia európai uniós tagságának kézzelfogható előnyeit a Nagyszombati kerület lakosságához” – nyilatkozta Peter Stano, az Európai Bizottság szlovákiai képviseletének vezetője.

A központ virtuális formában kezdi meg működését.

Helyiségét május 8-án, az Európa-nap alkalmából nyitják meg a nagyszombati Juraj Fándly Megyei Könyvtárban épületében.

Mit kínál majd a központ?

Az Europe Direct Trnava egy nyitott helyként fog működni, ahol mindenki ingyenes tanácsot kaphat, többet megtudhat az Európai Unióban rejlő lehetőségekről, vagy csatlakozhat a központ tevékenységeihez.

A központ gyakorlati információkkal szolgál az európai tanulási lehetőségekről, munkavégzésről vagy utazásról. Segítséget nyújt az önkormányzatok, vállalkozók és nonprofit szervezetek számára az uniós támogatási programokban való eligazodásban. Európai témájú rendezvényeket, beszélgetéseket és workshopokat szervez. Diákok és iskolák számára szervez tevékenységeket, amelyek közérthető módon hozzák közelebb a nyilvánossághoz az Európai Unió működését. Áttekintést ad a régióban megvalósuló uniós finanszírozású projektekről, hogy az emberek láthassák az európai támogatás konkrét eredményeit.

Az Europe Direct az Európai Bizottság által koordinált központok páneurópai hálózata. Feladatuk, hogy segítsék a polgárokat jobban megérteni az Európai Uniót, annak programjait és lehetőségeit. Ugyanakkor teret adnak az európai témákról szóló vitáknak közvetlenül a régiókban.

