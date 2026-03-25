Tavaly visszaesett az EU-ban igényelt menedékkérelmek száma

Az előző év adataihoz képest 2025-ben 27 százalékkal kevesebb, mintegy 669 400 ember nyújtott be első alkalommal nemzetközi védelem iránti kérelmet az Európai Unió valamely tagállamában – közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerdán.

A 2025-ös adatokat rögzítő jelentés szerint a vizsgált év során az új menedékjog iránti kérelmek 83 százalékát öt uniós országban nyújtották be.

A legtöbbet, mintegy 141 ezer kérelmet Spanyolországban nyújtották be, ami az unióban benyújtott kérelmek 21 százalékát tette ki.

Spanyolországot Olaszország (126 600, 19 százalék), Franciaország (116 400, 17 százalék), Németország (113 200, 17 százalék) és Görögország (55 400, 8 százalék) követte.

Az EU egészében százezer emberre tavaly 1,5 olyan menedékkérő jutott, aki első alkalommal kért menedéket. Arányuk Görögországban (5,3) volt a legnagyobb, megelőzve Ciprust és Spanyolországot (mindkettőben 2,9), Luxemburgot (2,6) és Írországot (2,4).

A tagállami hatóságokhoz összesen 21 125 felnőtt kísérő nélküli kiskorú fordult nemzetközi védelemért.

A legtöbben Afganisztánból (2690), Eritreából (2345), Szíriából (2330), Egyiptomból (2295),valamint Szomáliából (2290) érkeztek. Közülük a legtöbben Németországban (4925, 23 százalék), Hollandiában (3615, 17 százalék), Spanyolországban (3210, 15 százalék), Görögországban (3030, 14 százalék) és Belgiumban (1615, 8 százalék) nyújtottak be menedékjog iránti kérelmet.

Tavaly a venezuelaiak alkották a menedékkérők legnagyobb csoportját (89 500; 13 százalék), őket az afgánok (63 800; 10 százalék) és a szíriaiak (40 ezer; 6 százalék) követték – tájékoztattak.

