Tojásvadászatra készülnek az ipolyszécsénykei kastélyparkban

A húsvéti időszakban újra közösségi rendezvénynek ad otthont az ipolyszécsénykei Lipthay-kastély udvara. A kastélyparkban március 28-án, szombaton húsvétváró tojásvadászatot szerveznek. A tojásvadászat mellett több programmal is készülnek, s nem maradhatnak el az ünnepekhez kötődő, kézzel készített kültéri dekorációk sem.

A húsvéti rendezvényt a Dream Woods lelkes kis csapata szervezi. „A húsvétváró tojásvadászatot a Dream Woods karácsonyi falu sikerein felbuzdulva kezdtük el szervezni, mivel láttuk, milyen nagy igény van az ilyen programokra. A karácsonyi alkalmunk után rengeteg pozitív visszajelzést, bátorítást kaptunk, ami megadta a löketet az újabb ötlethez” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Varga Kinga, a Dream Woods tulajdonosa, a rendezvény ötletgazdája.

A szombati rendezvény központjában a gyerekek állnak. A szervezők 250 darab műanyag tojást rejtettek el a kastély parkjában.

Ezek mind gazdára várnak a március 28-án, 13 órakor kezdődő eseményen. A gyerkőcök az ajándékba kapott kosárkába gyűjthetik a kincseket. Természetesen a tojásgyűjtés során nem maradhat el a jutalom sem.

Tizenegy tojásba egy-egy mondatot rejtettek el, s akik a különleges, számozott tojásokat megtalálják, további meglepetésre számíthatnak.

„A 11 mondatnak pedig jelentősége lesz az ünnepekkel és feltámadással kapcsolatban. Ha összeállnak a szövegek, egy imát fogunk kapni, amit csapatunk egyik tagja olvas majd fel”

– avatott be a részletekben Varga Kinga.

A program része a kézműves foglalkozás és vásár

A tojásvadászás mellett a húsvéthoz kapcsolódó kézműves foglalkozások tarkítják a programot, egy szabadtéri játéksarkot is kialakítanak.

A rendezvény ideje alatt kézműves vásárral is készülnek, ahol rengeteg finomság és húsvéti dekoráció közül válogathatnak az érdeklődők. A kastélyparkban lehetőség lesz közös fotózásra a nyuszival és Bing mesefigurával is.

Húsvéti hangulatba öltözik a kastélypark

A tavalyi adventi rendezvényen óriási sikere volt a kastélyparkban kialakított karácsonyi falunak. Így a húsvéri közösségi rendezvényen is hasonlóval készül a Dream Woods csapata.

A kézzel festett dekorációk, a nyuszifigurák, tavaszi díszek ünnepi hangulatot teremtenek a parkban.

A gyerkőcök újra találkozhatnak a decemberben nagy sikert aratott piros vonattal, melynek egyik állandó utasa idén egy nyuszi lesz.

A támogatóknak köszönhetően tombolával is készülnek. Kicsik és nagyok egyaránt örülhetnek a díjaknak.

Természetesen egy ilyen jelentőségű esemény csakis támogatással, a közösség összefogásával valósítható meg. „A rendezvény a kis csapatom összefogásából valósul meg, segítséget kaptunk az ipolyszécsénykei önkormányzattól és rengetegen támogattak tomboladíjakkal” – jegyezte meg Varga Kinga. A rendezvényre a belépés ingyenes, viszont újra kikerül a becsületkassza.

Mint arról beszámoltunk, hagyományteremtő szándékkal 2025 adventjében szervezték meg az első ilyen közösségi rendezvényt. A megnyitóra nem csupán ipolyszécsénykeiek érkeztek, a környező falvakból, városokból is sokakat vonzott az esemény. A karácsonyi falu igen népszerű volt, december folyamán még szervezett kirándulásként is érkeztek iskolások a megtekintésére. Várhatóan a nem mindennapi húsvéti dekorációt is sokan megtekintik majd.

A húsvétváró tojásvadászat március 28-án, szombaton 13 órakor indul az ipolyszécsénykei Lipthyai-kastély parkjában. További részleteket az Eseménynaptárunkban olvashatnak ITT. További információk a Dream Woods közösségi oldalán.

Pásztor Péter/Felvidék.ma