A brüsszeli bürokrácia vezetője nem képviseli megfelelően az európaiak érdekeit

Az Európai Parlament plenáris ülésén az EU-USA kereskedelmi dossziékról szóló vitában Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták Európáért frakció gazdasági felelőse élesen bírálta az Európai Bizottságot és Ursula von der Leyent a tavaly nyáron megkötött amerikai megállapodás miatt. A képviselő szerint ez az alku megmutatta, hogy a brüsszeli bürokrácia vezetése mennyire gyenge és hogy Brüsszel nem az európai polgárok, hanem Ukrajna érdekét helyezi előtérbe.

Győri Enikő felszólalásában emlékeztetett: az Európai Unió és az Egyesült Államok között naponta mintegy 4 milliárd euró értékű áru cserél gazdát, ami önmagában is jelzi, mennyire fontos lenne a kiegyensúlyozott, kölcsönös tiszteleten alapuló partnerség.

Ehhez képest Ursula von der Leyen olyan megállapodást kötött Washingtonnal, amely súlyosan egyenlőtlen feltételeket teremtett Európa számára. „Míg korábban az európai exportot 2-3 százalékos vám terhelte, az új megállapodás nyomán 15 százalékos sújtja majd, miközben az amerikai ipari termékek vámmentesen érkezhetnek az európai piacra” – mondta.

Győri Enikő szerint a Bizottság azért ment bele ebbe a megalázó alkuba, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogassa az ukrajnai háborút. Mint fogalmazott: „Donald Trump az amerikai érdekeket képviselte, míg Ursula von der Leyen nem az európai polgárok és vállalkozások érdekeiért állt ki, hanem Ukrajnáért.”

„Azóta persze az USA ki is szállt az ukrajnai háború finanszírozásából. Ma már csak Európa önti a pénzt egy reménytelen háborúba” – tette hozzá a képviselő, aki szerint ebben a helyzetben már csak a kármentés maradt az unió számára, mert az európai vállalatoknak kiszámíthatóságra, stabilitásra és a kereskedelmi feszültségek csökkentésére van szükségük.

Az Európai Unió kereskedelempolitikája nem követhet ideológiai megfontolásokat.

Kizárólag az európai gazdaság, az európai vállalkozások és az európai polgárok érdekét kell szolgálnia. A Bizottságnak végre erre kellene összpontosítania – foglalta össze álláspontját a vita után Győri Enikő.

