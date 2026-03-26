A Nagyszombat megyei képviselők jóváhagyták az ifjúsággal végzett munka új koncepcióját

A fiatalokat ma egyre inkább foglalkoztatja a kérdés, hol találják meg a helyüket a jövőben, legyen szó tanulmányokról, munkahelyről vagy magáról a mindennapi életről. A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat segíteni akar ennek a kérdésnek a megválaszolásában. A képviselők jóváhagyták a 2026–2030 közötti időszakra szóló, ifjúsági munka fejlesztésére vonatkozó koncepciót, amely konkrét lépéseket határoz meg az oktatás, a mentális egészség, a munkalehetőségek és a fiatalok közéletbe való bevonása területén.

„A fiatalok ma új kihívásokkal szembesülnek – a teljesítménykényszertől a gyorsan változó munkaerőpiacig terjedően. Ezért dolgoztunk ki egy rendszerszintű megoldást, amely magába foglalja az oktatást, a gyakorlatot és a fiatalok aktív részvételét a régió közéletében.

Célunk olyan feltételeket teremteni, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy helyben, Nagyszombat megyében érvényesülhessenek. Hogy itt tanulhassanak, élhessenek, dolgozhassanak, vállalkozhassanak és nevelhessék gyermekeiket” – mondta Jozef Viskupič megyeelnök.

A koncepció nyolc fő pillérre épül – participáció, oktatás, beleértve a mesterséges intelligenciát, mentális egészség, foglalkoztatás, önkéntesség, inklúzió, ökológia és interkulturális kommunikáció. Ezek célja, hogy szisztematikusan reagáljanak a 30 év alatti fiatal generáció igényeire, és megfelelő feltételeket teremtsenek számunkra a minőségi élethez, oktatáshoz és érvényesüléshez.

A dokumentum a Nagyszombati Kerületi Ifjúsági Parlament idén februárban történt létrehozásához kapcsolódik, s a megye korábbi, fiatalokat segítő tevékenységeinek sorába illeszkedik. A legtöbb megyei középiskola fenntartójaként folyamatosan fektet be a szaktantermek és laboratóriumok korszerűsítésébe, a sportinfrastruktúra fejlesztésébe, valamint foglalkozik a mentális egészség, a biztonság és a megelőzés témáival is.

Mindezek mellett együttműködik a felsőoktatási intézményekkel a szakmai gyakorlatok, mentor- és rezidensprogramok, valamint célzott infrastrukturális beruházások terén is. Egyúttal teret nyújt a fiataloknak aktivitásaik megvalósítására a támogatási rendszereken, többek között a költségvetés összeállításában való részvételen keresztül is.

Nagyszombat megye külön figyelmet fordít a munkanélküli, valamint továbbtanulásban és szakképzésben nem részesült fiatalokra is.

