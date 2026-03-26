Drágulhat a szállítás és a szolgáltatások ára – figyelmeztetnek a városok

Ha a közel-keleti háború miatt tovább drágul az üzemanyag és az energia, emelkedni fognak az épületek üzemeltetési költségei, a szállítás és a közműszolgáltatások költségei is” – közölte a TASR hírügynökségnek nyilatkozva Daniela Piršelová, a Szlovákiai Városok Uniójának (ÚMS) szóvivője.

„A városok arra jutottak, hogy egyénileg próbálják kezelni a helyzetet, mindenki a helyi körülményeknek megfelelően” – tette hozzá Piršelová.

Elmondta, hogy a városok betervezték az éves költségvetésükbe az elektromos áramra, a földgázra és a hőszolgáltatásra fordított üzemeltetési költségeket, és a szolgáltatókkal kötött szerződésekben gyakran fix összegek szerepelnek.

„A városok uniója 2024-ben közös közbeszerzési pályázatot valósított meg a villamosenergia- és a gázszolgáltatására. Ez segíti a költségvetési tervezést 2028-ig” – részletezte.

Piršelová hozzátette, a közös közbeszerzésben részt vett például Alsókubin, Késmárk, Lipótvár, Lőcse, Losonc, Vágújhely, Bazin, Poprád, Trencsén, Nagykürtös, Verebély, Máriatölgyes, Modor vagy Stomfa.

„Emellett most kedvezőbb helyzetben vannak azok a városok, amelyek a megújuló energiaforrásokba, az energiatakarékossági intézkedésekbe és az elektromobilitásba fektettek. Ez csökkentette a kiszámíthatatlan energiaár-ingadozások miatti sebezhetőségüket” – folytatta Piršelová.

Hozzátette, a jelenlegi helyzet ilyen és hasonló döntésekre és energiamegtakarítási lépésekre ösztönözheti a többi önkormányzatot is.

TASR/Felvidék.ma