Felújított iskola, helyi munkahelyek és politikai párbeszéd – mozgalmas nap a Komáromi járásban

Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke a Komáromi járásban töltötte egy napját, amelynek során a térség fejlesztése, a helyi közösségek erősítése és az aktuális politikai kérdések egyaránt napirendre kerültek.

A program első állomása Nemesócsa volt, ahol Válek Iván polgármester és Zink Vass Nóra járási titkár kíséretében megtekintették a Móra Ferenc Alapiskola folyamatban lévő felújítását. Az intézményben Takács Zoltán igazgató fogadott bennünket. A munkálatok februárban kezdődtek, és a tervek szerint június végére fejeződnek be. Már megtörtént az ablakcsere a földszinten, jelenleg a fűtés korszerűsítése és a vizesblokkok felújítása zajlik, valamint az iskola akadálymentesítése is megvalósul.

A fejlesztéseknek köszönhetően 125 gyermek tanulhat majd korszerűbb környezetben.

A beruházás különlegessége, hogy azt a község saját vállalkozása, az OUCHA Kft. végzi. Az önkormányzat által alapított integrációs szociális vállalkozás főként kisebb építési munkákkal, zöldterület-gondozással és ingatlankarbantartással foglalkozik. Az alkalmazottak többsége helyi lakos, így a projekt nemcsak infrastrukturális fejlesztést jelent, hanem munkahelyteremtést és közösségépítést is. A vállalkozás elsődleges megrendelője a község, de szolgáltatásait a lakosság és a szélesebb nyilvánosság számára is kínálja. A tervek szerint jövőre a szlovák iskola felújítása következik.

A látogatás ezt követően a nemesócsai kultúrházban folytatódott, ahol az Alsó-Csallóköz településeinek polgármestereivel találkoztunk. Itt csatlakozott hozzánk Becse Norbert járási elnök, aki köszöntötte a megjelenteket. A találkozó során nyílt és őszinte párbeszéd alakult ki a települések problémáiról, a megyei szintű munkáról, valamint az ősszel esedékes választásokról.

Az estét Naszvadon zártuk, ahol az elnök úr kötetlen „pulóveres” beszélgetés keretében mutatta be a Magyar Szövetség prioritásait. A beszélgetést Molnár Zoltán polgármester nyitotta meg, stílusosan pulóverben.

Egyértelmű: valódi eredményeket csak kitartó „hangyamunkával”, személyes kapcsolatok építésével és közösségi összefogással lehet elérni. Még mindig a saját kezünkben van a sorsunk.

A Magyar Szövetség elnöke elmondta, hogy készült a választóink körében egy közvélemény-kutatás, amelyből kiderült, hogy a legnagyobb elutasítottsága a Smernek és a PS-nek van, viszont azt minden választónk érti és hangsúlyozza, hogy együtt kell működni a szlovák pártokkal, de hogy konkrétan melyikkel, arra nem tudnak választ adni. A magyarok többsége egyedüli indulást vár tőlünk.

Nem marad más hátra, hogy a saját programunkat el kell juttatnunk háztartásról háztartásra. Valamint azt is el kell mondani, hogy mára egyetlen magyar párt maradt.

Ezt hangsúlyozzuk mindenhol, mert a választóinkban még mindig az él, hogy több magyar párt van, holott 2020 óta csak egy magyar párt létezik. Kössünk újra egy szövetséget az érdekképviselet és felvidéki magyarok között, az önkormányzatokkal, a lelki vezetők között, vállalkozók között és faluról falura.

Kérdésként elhangzott, hogy a párt hogyan akarja megszólítani a fiatalokat, a most első alkalommal szavazókat stb.

Én vagyok a legfiatalabb pártelnök, ezidáig, de ennek ellenére már az én stílusom sem szólítja meg őket. Nekik már én is boomer vagyok. A fiatalokat arra buzdítom, hogy mozduljanak ki a komfortzónájukból – válaszolta.

Ha egy fiatal szolgálatra akar jelentkezni, legyen meg benne a bátorság, hogy beleáll ebbe a mérkőzésbe és vállalja azt, hogy a saját generációjának a hangja akar lenni. Ehhez most a párt vezetésétől és a párt elnökétől minden támogatást meg fog kapni, de a belső motiváció tőle kell, hogy jöjjön. Ezt más helyette nem fogja megcsinálni.

Kellenek az ilyen bátor fiatalok, mert ők jobban tudnak szólni a saját generációjukhoz. Kell az ilyen profil. Társadalmi rétegekhez tudnunk kell szólni. Kell egy fiatal arc, egy roma politikus, kell egy vegyes házasságból érkező is, akik sokkal hitelesebben tudnak szólni az ugyanilyen közegből érkezőkhöz. Ez megoldandó feladat. A fiatalok teljesen más felületeken vannak jelen. A mi üzeneteinknek meg kell, hogy legyenek a közvetítőik, akik ezeken a platformokon ott vannak.

A látogatás egyértelmű üzenete: a helyi fejlesztések, a közösségi kezdeményezések és a párbeszéd kulcsszerepet játszanak a térség jövőjének alakításában.

A szervezők megerősítették, hogy a munka folytatódik, a következő találkozóra pedig hamarosan a Vágon túli települések polgármestereivel kerül sor.

ZVN/Felvidék.ma