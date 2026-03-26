Home Kitekintő Szijjártó Péter: az ukránok műveleti területként tekintenek Magyarországra
Kitekintő

Szijjártó Péter: az ukránok műveleti területként tekintenek Magyarországra

Fotó: MTI

Teljességgel elfogadhatatlan, hogy Ukrajna gyakorlatilag titkosszolgálati műveleti területté alakította át Magyarországot az áprilisi parlamenti választáshoz közeledve – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon közzétett videójában.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető aláhúzta, hogy „az ukránok gyakorlatilag titkosszolgálati műveleti területté alakították át Magyarországot a parlamenti választás előtti néhány hétre”, ami egy rendkívül durva támadás hazánk szuverenitásával szemben.

„Van itt már minden: külföldi titkosszolgálattal együttműködő magyar újságíró, magyar külügyminiszter sorozatos lehallgatása, a Tisza Párt informatikusainak ukrán kiképzése” – sorolta.

„Ez, azt hiszem, hogy meggyőzhetett mindenkit, aki kételkedett abban, hogy akkor valóban van-e külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar választási folyamatba” – tette hozzá.

„Fontos, hogy április 12-én meghozzuk azt a döntést, amelynek nyomán Magyarország továbbra is a béke és a biztonság országa lesz, és nem engedjük külföldi szolgálatoknak, hogy külföldi érdekeket érvényesítsenek Magyarországon, ne engedjük, hogy belevigyenek minket a háborúba, vagy hogy behozzák ide a migránsokat, vagy elvigyék a pénzünket Ukrajnába. Április 12-én mindenkinek ott a helye” – összegzett.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Letartóztatták Csehországban a pardubicei gyújtogatás gyanúsítottjait

Kreml: még nem történt megegyezés a rendezés Moszkva...

Döntött a NOB: transzneműek nem versenyezhetnek a nők...

A brüsszeli bürokrácia vezetője nem képviseli megfelelően az...

Hidak a jövő felé – elindult a Bridge2EastCE...

Tavaly visszaesett az EU-ban igényelt menedékkérelmek száma

Az EU 115 millió eurós programot indít a...

Orbán Viktor: amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország...

Egyelőre mégsem tiltják be az orosz olajat Európában

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktort

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma