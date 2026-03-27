Dobogóra játszották magukat a bátorkeszi diákok az országos rapid sakkbajnokságon

Rózsahegyen rendezték meg az alap- és középiskolák országos rapid sakkcsapatbajnokságát, amelyen idén összesen 652 diák ült asztalhoz. A négytagú csapatok számára kiírt megmérettetésen három kategóriában zajlott a verseny, az alapiskolák felső tagozatos mezőnyében pedig 93 csapat mérte össze tudását.

Ebben a rendkívül erős mezőnyben szerepelt kiválóan a Bátorkeszi Kováts József Alapiskola két csapata is – tájékoztatta portálunkat Pallag György, a Bátorkeszi Miholics Zoltán EuroPRESS Sakk-Klub elnöke. A diákok magabiztos, fegyelmezett és eredményes játékkal bizonyították felkészültségüket, és méltón képviselték iskolájukat az országos döntőben.

Az „A” csapat, amelynek tagjai Klenkó Dávid, Tóth Péter, Kis Arnold és Cséplő Zsófia voltak, szenzációs teljesítménnyel a 3. helyen végzett, így bronzérmet szerzett.

A dobogós helyezés önmagában is figyelemre méltó eredmény, különösen egy olyan versenyen, ahol az ország legjobb iskolai csapatai vettek részt.

A bátorkeszi iskola „B” csapata is remekül helytállt. Süttő Bence, Édes Zalán, Mogyorósi Beatrix és Gyöpös István végig kiegyensúlyozottan sakkozott, és végül a nagyon előkelő 8. helyen zárta a tornát.

Az, hogy az iskola két csapata is az élmezőnyben tudott végezni, külön is jelzi a felkészítő munka színvonalát és a tanulók elhivatottságát.

Az egyéni eredmények szintén szépen mutatják a diákok kiemelkedő szereplését. Az „A” csapatban Kis Arnold és Cséplő Zsófia egyaránt 6,5 pontot szerzett a hét forduló során, míg a „B” csapatban Édes Zalán hibátlan teljesítményt nyújtott, és mind a hét mérkőzését megnyerve 7 ponttal zárta a bajnokságot.

Ez a teljesítmény az egész verseny egyik legszebb egyéni eredményének számít.

A bajnokságot a FIDE szabályai szerint rendezték meg, hét fordulóban, 10 perc plusz lépésenként 2 másodperces gondolkodási idővel. A verseny magas színvonala mellett külön öröm, hogy a bátorkeszi tanulók nemcsak eredményességükkel, hanem kitartásukkal, koncentrációjukkal és példás csapatszellemükkel is kitűntek.

A fiatal sakkozókat Kubik Imre pedagógus és Gyöpös István mérnök kísérte el a megmérettetésre. A bátorkeszi diákok szereplése méltán adhat okot büszkeségre az iskola, a község és a helyi sakkélet számára is.

