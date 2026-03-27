Jubileumi rajzverseny: ötödik alkalommal díjazták a Mária Rádió rajzpályázatának legjobbjait

Ünnepélyes keretek között adták át az elismeréseket és díjakat a felvidéki Mária Rádió Mirjam V. jubileumi rajzversenyének legkiemelkedőbb pályázói számára március 27-én, pénteken Komáromban, a Tiszti pavilon dísztermében. A rangos díjkiosztó gálán öt kategóriában ismerték el a legszebb alkotásokat, amelyek hűen tükrözték a gyermekek és fiatalok gazdag képzeletvilágát, érzelmi érzékenységét és kreatív látásmódját.

Az eseményen elsőként Győri Andrea, a rajzverseny főszervezője és a Mária Rádió Mirjam önkéntese köszöntötte a megjelenteket, külön üdvözölve a meghívott vendégeket, a támogatói és szakmai partnereket, valamint a részt vevő gyermekeket és kísérőiket.

Beszédében felidézte:

Az öt évvel ezelőtt életre hívott kezdeményezés célja az volt, hogy a legfiatalabbakat is megszólítsák, és a művészet eszközein keresztül kapcsolják be őket a közösség életébe, miközben hitről és a körülöttünk lévő világról is üzenetet közvetítenek.

Hangsúlyozta, hogy az évek során több ezer alkotás született, és a rajzverseny mára nemcsak hagyománnyá vált, hanem a Felvidék egyik jelentős közösségi találkozójává is kinőtte magát. Köszönetet mondott a szülőknek és pedagógusoknak a gyermekek támogatásáért, valamint a szervezőknek és önkénteseknek a jubileumi esemény megvalósításáért, kiemelve: a résztvevők alkotásai a legegyszerűbb formákon keresztül is a legnagyobb értékeket képesek közvetíteni.

Győri Andrea ezt követően felolvasta a rajzverseny fővédnöke, dr. Szili Katalin magyar miniszterelnöki főtanácsadó üzenetét, aki személyesen nem tudott jelen lenni az ünnepségen.

Levelében hangsúlyozta:

„A mai nap nemcsak a díjakról szól, hanem a képzelőerőről és arról a csodás világról, amelyet a gyerekek a rajzokon keresztül tárnak elénk”, hiszen minden alkotás egy-egy önálló történetet és gondolatot hordoz, őszinteséggel és tisztasággal átitatva.

Szintén köszönetét fejezte ki a szülőknek és pedagógusoknak a gyermekek bátorításáért és támogatásáért, egyben arra biztatta a fiatal alkotókat, hogy legyenek büszkék tehetségükre és arra a világra, amelyet munkáikon keresztül megmutattak.

A köszöntők sorát folytatva Szabó Zsolt, a Mária Rádió Mirjam elnöke szólt az egybegyűltekhez, aki beszédében az esemény közösségi és lelki jelentőségét emelte ki. Mint fogalmazott, örömmel és hálával tölti el, hogy részese lehet ennek az alkalomnak, amely immár ötödik éve gyűjti össze a felvidéki magyar közösség legfiatalabb tagjait. Visszatekintve az elmúlt évekre, felidézte, hogy a kezdeti nehézségek – köztük a járvány miatti korlátozások – ellenére a kezdeményezés mára hagyománnyá, sőt jubileumi ünneppé nőtte ki magát.

Hangsúlyozta, hogy

a gyermekek lelkesedése és alkotókedve bizonyítja: a felvidéki magyarság képes összefogni egy közös, nemes cél érdekében, és nélkülük elképzelhetetlen a közösség jövője.

Beszédében tolmácsolta Kiss Róbert általános püspöki helynök, komáromi esperesplébános üdvözletét is, aki bár személyesen nem tudott jelen lenni, imáiban hordozza a résztvevőket. Szabó Zsolt zárásként azt kívánta, hogy a díjátadó élménye hosszú távon is erőt adjon mindenkinek, és a szeretet jegyében maradjon emlékezetes.

Az ünnepi köszöntők sorában Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke is megszólalt, s beszédében a jubileum valódi tartalmára és a kezdeményezés közösségépítő erejére irányította a figyelmet.

Hangsúlyozta, hogy

az öt év nem pusztán időbeni mérce, hanem olyan értékteremtő folyamat, amely rövid idő alatt is képes hagyományt és közösséget formálni, amit az idei 428 beérkezett alkotás is jól bizonyít.

Mint fogalmazott, a rajzok nem csupán vizuális élményt nyújtanak, hanem mélyebb történeteket, belső világokat tárnak fel, amelyek a gyermekek identitáskeresését és a világra adott válaszait tükrözik.

Kiemelte, hogy

a művészet nem kiváltság, hanem alapvető szükséglet, amelyhez a pedagógusok, szülők és közösségek egyaránt hozzájárulnak.

Zárásként gratulált minden résztvevőnek, hangsúlyozva: már maga az alkotás folyamata is maradandó értéket jelent, hiszen belső gazdagodást és önismereti utazást ad a gyermekek számára.

A köszöntőket követően az ünnepség a díjak átadásával folytatódott, amelynek során a beérkezett 428 pályamű közül összesen 87 alkotót részesítettek elismerésben a helyszínen. A pályázat során öt kategóriában – óvoda, alsó tagozat, felső tagozat, középiskola, valamint speciális iskola – értékelték a műveket, s a zsűrizést a rádió által felállított szakmai bizottság végezte.

A szervezők több témában várták az alkotásokat, köztük a teremtett világ Kárpát-medencei szépségei, Komárom gyermekszemmel megjelenített csodái, a fenntartható jövő, a Mária Rádió jövő nemzedék általi megítélése, valamint fiatal szentek életpéldái is inspirációul szolgáltak a résztvevők számára.

A díjazottak között három kiemelt alkotást is külön elismerésben részesítettek: a legkreatívabb alkotás díját Szatmári Eszter és Emese (Perbetei Református Óvoda) nyerte el, a legkülönlegesebb rajzért Tóth Viktóriát (Füleki Művészeti Alapiskola) jutalmazták, míg a fődíjat Pócs Eszter (Ógyallai Építőipari Szakközépiskola) érdemelte ki.

Az ünnepségen jól érzékelhető volt az esemény országos jellege is: az eredményes résztvevők Felvidék számos pontjáról érkeztek, Pozsonytól az Ung-vidékig, a Csallóköztől egészen Gömörig, bizonyítva a kezdeményezés széles körű megszólító erejét és közösségformáló jelentőségét.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen a hagyományokhoz híven fellépett Vadkerti Imre és zenésztársa, Sipos Dávid is, akik fellépésükkel emelték a díjkiosztó ünnepi hangulatát és tovább gazdagították az esemény kulturális értékét.

A rajzpályázat részletes eredményei a Mária Rádió Mirjam hivatalos honlapján tekinthetők meg az alábbi linken.

Az idei, jubileumi ötödik alkalommal megrendezett rajzverseny ismét megerősítette: a kezdeményezés nem pusztán a tehetségek kibontakozásának ad teret, hanem közösségformáló erejével is meghatározó szerepet tölt be a felvidéki magyar fiatalok életében.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma