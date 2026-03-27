Júliustól mentesülhetnek a szociális járulékfizetés alól a legalacsonyabb bevételű vállalkozók

Az intézkedés az idei évben 21 millió eurós bevételkiesést jelenthet az állami költségvetésnek

SZE
SZE
Erik Tomáš (Fotó: TASR)

A legalacsonyabb bevételű egyéni vállalkozóknak és más önfoglalkoztatóknak a jövőben egyáltalán nem kellene szociális járulékot fizetniük. A szlovák parlament elé terjesztett törvénymódosítás szerint ez azokra vonatkozna, akiknek éves bevétele nem haladja meg a létminimum 10,5-szeresét, ami jelenleg csaknem 2900 eurónak felel meg.

A javaslatot a Hlas-SD és az SNS képviselői nyújtották be a munkaügyi minisztériummal együttműködésben. Erik Tomáš munkaügyi miniszter szerint a változás mintegy 30 ezer önálló keresőt érinthet kedvezően. Kiemelte, hogy a könnyítés különösen a nyugdíjasoknak, a szülői szabadságon lévőknek, az egészségkárosodottaknak, illetve azoknak segíthet, akik csak alkalmi munkából jutnak kisebb kiegészítő bevételhez.

A tervek szerint az érintetteknek nem kellene fizetniük a július 1-jétől bevezetendő mikrojárulékot sem. A bevételi határ minden évben emelkedne a létminimum növekedésével együtt.

A módosítás egy másik problémát is kezelne: azoknak a vállalkozóknak sem kellene kijelentkezniük a rendszerből, akik ugyan rendelkeznek vállalkozói engedéllyel, de éppen nem végeznek tevékenységet, vagy csak időnként vállalnak munkát. Így megtarthatnák jogosultságukat, és szükség esetén továbbra is dolgozhatnának.

A munkaügyi tárca szerint az intézkedés idén 21 millió eurós, jövőre pedig 42 millió eurós bevételkiesést okozhat az államnak,

ezt azonban a minisztérium saját megtakarításaiból fedezné. Erik Tomáš szerint ebben szerepet játszik az is, hogy az utóbbi időszakban sikerült visszaszorítani a visszaélésszerű táppénzigényléseket.

A parlament elé egy másik módosító javaslat is került, amely a minimális gyermektartási összeg emelését célozza. A jelenlegi, 40 eurónál is alacsonyabb minimum helyett a jövőben a gyermek létminimumának teljes összege, vagyis jelenleg mintegy 130 euró lenne a legkisebb fizetendő tartásdíj.

A tervek szerint mindkét változás 2026. július 1-jén léphet hatályba.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk

