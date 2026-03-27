Kézműves foglalkozással készültek a húsvétra Párkányban

DE
Fotó: Gerstner Ákos

Húsvétváró kézműves foglalkozást szervezett Párkányban a Pro Culture Parkan nonprofit szervezet a Szent Imre-plébániával közösen. A családi programnak a plébánia melletti Marianum lelkipásztori központ adott otthont, ahol a gyerekek és kísérőik alkotó, jó hangulatú délelőttön készülhettek az ünnepre.

A rendezvénybe bekapcsolódtak a Szent Imre Egyházi Óvoda pedagógusai és gyermekei, valamint a nemrég alakult cserkészcsapat tagjai is. A résztvevők tojást festettek, húsvéti koszorúkat készítettek, emellett különféle ünnepi díszeket és dekorációkat is alkottak Jantosík Napsugár vezetésével.

A szervezők szerint a foglalkozás célja az volt, hogy a gyermekek közösségben, kreatív módon hangolódhassanak a közelgő húsvétra. A vidám hangulatú együttlét során számos szép húsvéti dísz és szimbólum készült.

A Pro Culture Parkan számára továbbra is fontos a gyermekek művészeti nevelése, ezért az év folyamán több hasonló rendezvényt is szerveznek. A program megvalósítását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Nyitra Megye Önkormányzata és a Szlovák Művészeti Alap támogatta.

DE/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Pedagógusnap Füleken – elismerés a hivatásért és az...

Az elmúlt évtized egyik legnehezebb téli szezonját zárták...

Elkészült a húsvéti tojásfa Ajnácskőn

A Nagyszombat megyei képviselők jóváhagyták az ifjúsággal végzett...

Komárom kiváló pedagógusait köszöntötték a Tiszti pavilon dísztermében

Apró csodák nagyböjt idején

Felújított iskola, helyi munkahelyek és politikai párbeszéd –...

Példamutató csemadokos munka a Balog-völgyében

Nemzetközi együttműködést erősít és turizmust fejleszt Nagyszombat megye

A Petőfi-programosok szakmai találkozója

