Kézműves foglalkozással készültek a húsvétra Párkányban

Húsvétváró kézműves foglalkozást szervezett Párkányban a Pro Culture Parkan nonprofit szervezet a Szent Imre-plébániával közösen. A családi programnak a plébánia melletti Marianum lelkipásztori központ adott otthont, ahol a gyerekek és kísérőik alkotó, jó hangulatú délelőttön készülhettek az ünnepre.

A rendezvénybe bekapcsolódtak a Szent Imre Egyházi Óvoda pedagógusai és gyermekei, valamint a nemrég alakult cserkészcsapat tagjai is. A résztvevők tojást festettek, húsvéti koszorúkat készítettek, emellett különféle ünnepi díszeket és dekorációkat is alkottak Jantosík Napsugár vezetésével.

A szervezők szerint a foglalkozás célja az volt, hogy a gyermekek közösségben, kreatív módon hangolódhassanak a közelgő húsvétra. A vidám hangulatú együttlét során számos szép húsvéti dísz és szimbólum készült.

A Pro Culture Parkan számára továbbra is fontos a gyermekek művészeti nevelése, ezért az év folyamán több hasonló rendezvényt is szerveznek. A program megvalósítását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Nyitra Megye Önkormányzata és a Szlovák Művészeti Alap támogatta.

