Pedagógusnap Füleken – elismerés a hivatásért és az emberi értékekért

Füleken hagyományosan ünnepi rendezvénnyel emlékeznek meg a pedagógusnapról. A város minden évben ezen az alkalmon mond köszönetet azoknak a tanároknak és oktatóknak, akik munkájukkal nemcsak tudást adnak át, hanem a közösség jövőjét is formálják. A rendezvény kiemelt része a Comenius-emlékplakettek átadása, amelyekkel az önkormányzat az arra érdemes pedagógusokat tünteti ki.

Az idei díjátadó ünnepséget március 26-án, csütörtökön rendezték meg a Füleki Városi Művelődési Központ színháztermében. A rendezvényen pedagógusok, intézményvezetők és a város vezetői együtt ünnepelték az oktatásban dolgozók munkáját.

Díjazott pedagógusok

Az idei évben két elismert tanár vehette át a rangos városi kitüntetést:

Andrea Reiszová, az Iskola Utcai Alapiskola pedagógusa és Mihály József, a II. Koháry István Alapiskola tanára

Mindketten hosszú évek óta kiemelkedő munkát végeznek az oktatás területén, hozzájárulva a fiatal generációk neveléséhez és a város közösségi életéhez.

A pedagógusok szerepe a modern korban

Az ünnepségen beszédet mondott Agócs Attila, Fülek polgármestere is. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a város vezetése tavaly ígéretet tett a pedagógusnapi díjazás rendszerének intézményesítésére. Ennek eredményeként a városi képviselő-testület új irányelvet fogadott el, amely meghatározza, hogy a Comenius-plaketteket milyen eljárás alapján és mely bizottság javaslata alapján ítélik oda, így a folyamat átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá válik.

A polgármester beszédében kitért a modern kor kihívásaira is. Mint fogalmazott, a mesterséges intelligencia gyors fejlődése alapjaiban változtatja meg a tanulás és a tudás megszerzésének módját. Ugyanakkor a technológia fejlődése nem helyettesítheti az emberi kapcsolatokat és az oktatás emberi dimenzióját.

Beszédében felidézte Yuval Noah Harari gondolatát is, miszerint a technológiai haladás ugyan csökkentheti az emberi szenvedést, de még messze vagyunk attól, hogy azt teljesen megszüntessük. A tanárok szerepe ezért ma talán még fontosabb, mint korábban.

A pedagógusoktól – mondta – azt várjuk, hogy kritikai gondolkodásra neveljék a diákokat, segítsék őket eligazodni az információk világában, és olyan közösségeket építsenek, amelyek képesek ellenállni a bizonytalanságoknak.

A polgármester egy fontos kérdést is felvetett: vajon egy algoritmus képes-e észrevenni egy bizonytalan diák tekintetét, vagy kimondani azt a bátorító mondatot, amely egy fiatal életét megváltoztathatja. A pedagógus hivatásának igazi ereje éppen ebben rejlik – az emberi figyelemben és az empátiában.

A tanári munka gyümölcse

A pedagógusnapon elhangzott gondolatok is megerősítették: a tanári munka eredménye gyakran csak évek múlva válik láthatóvá. Egy jó szó, egy bátorítás vagy egy jól irányzott tanács döntő szerepet játszhat egy fiatal pályaválasztásában és életútjában.

Az ünnepség végén a város vezetése gratulált az idei díjazottaknak, és köszönetet mondott minden pedagógusnak áldozatos munkájáért.

A pedagógusnap Füleken így nemcsak egy ünnep, hanem elismerés mindazoknak, akik nap mint nap a jövő generációit formálják.

