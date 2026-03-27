Pekárt kizárta a PS, a pénzadományokat visszafizette neki

Pénteken végérvényesen kizárta a Progresívne Slovensko (PS) soraiból a párt fegyelmi bizottsága Martin Pekár korábbi parlamenti képviselőt – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a párt médiaosztálya.

Pekárnak a közelmúltban függesztették fel a tagságát vagyonának tisztázatlan eredete miatt, továbbá mert nem mondott igazat a korábbi munkahelyéről való távozásának körülményeiről. Emellett sorozatosan megsértette a párt belső előírásait és tiszteletlenül viselkedett a párt nőtagjaival és női alkalmazottaival. „Semmilyen kétely nem merülhet fel a pártunk finanszírozásával kapcsolatban, ezért az utolsó centig visszafizettük Pekárnak a pénzadományt és a kölcsönt. Távoznia kellett” – jelentette ki Michal Šimečka, a PS elnöke.

Leszögezte, hogy a PS-ben, más pártokkal ellentétben, szigorú etikai szabályok érvényesek, és a legkisebb gyanú felmerülésekor is „nagyon keményen és határozottan” fellépnek. A PS leszögezte, Pekárnak több hetet adtak a gyanút kizáró iratok bemutatásra, és nem 48 órát, ahogy ő állítja. „Nekünk azt mondta, hogy csak az utolsó három évre vonatkozó bevételeit tudja igazolni, a médiában tíz évről beszélt. Abban is hazudott, hogy bocsánatot kért azoktól a kolléganőktől, akikkel tiszteletlenül viselkedett és szexuális célozgatásokkal zaklatott. Ellenkezőleg, továbbra is próbálta elbagatellizálni ezeket az eseteket” – jelentette ki Zuzana Mesterová, a PS alelnöke. Hozzátette, a fegyelmi bizottság eljárását úgy időzítették, hogy ha minden tisztázódik, Pekár pályázhasson pártfunkcióra a kongresszuson. „Nem igaz, hogy a fegyelmi eljárás megakadályozta, hogy tisztségre pályázzon a közgyűlésen. És az sem, hogy egy jelentős szárnyat képvisel a párton belül. A húsztagú elnökség egyhangúlag döntött a kizárásáról” – fűzte hozzá.

A PS leszögezte, mivel Pekár a magánszektorban tevékenykedett, 2023-ban csakis a nyilvános adatokból értesülhettek a vagyoni helyzetéről. „Pekár nem tudta megvédeni magát a gyanúkkal szemben, ezt a fegyelmi bizottság döntése is megerősítette” – zárta Mesterová. Pekár a kizárás előtt a tagsága felfüggesztésének megszüntetésére szólította fel a PS fegyelmi bizottságát.

Egyúttal bírálta, hogy 48 órát adtak neki arra, hogy állást foglaljon azokban a dolgokban, amelyek miatt felfüggesztették a tagságát. Visszautasította azokat a korábbi sajtóinformációkat, hogy nem tudja igazolni vagyona, illetve a PS-nek adott pénzadományok eredetét. A helyzet odáig fajult, hogy az elnökség felfüggesztette a tagságát, Pekár szerint azért, hogy ne vehessen részt a párt szombati (március 28.) közgyűlésén.

