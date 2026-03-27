Sokrétű együttműködésről tárgyalt Bukarestben a szlovák és a román miniszterelnök

Regionális biztonsági kérdésekről, az energetikai együttműködés és a kulturális kapcsolatok erősítéséről tárgyalt pénteken Bukarestben Robert Fico szlovák és Ilie Bolojan román miniszterelnök.

Közös sajtóértekezletükön a szlovák kormányfő felidézte, hogy a két ország szoros kapcsolatát több történelmi esemény alapozta meg: Románia elsőként ismerte el Szlovákia függetlenségét, Szlovákia pedig elsőként ratifikálta Románia csatlakozását az Európai Unióhoz. Hozzátette: a szlovákok hálával gondolnak azoknak a román katonáknak a hősiességére, akik a második világháborúban hozzájárultak Pozsony felszabadításához, miként arra is, hogy 1968-ban Románia nem csatlakozott a Szovjetunió és a Varsói Szerződés csapataihoz, amelyek a reformtörekvések leverésére érkeztek országba.

Robert Fico szerint Románia és Szlovákia közös érdeke, hogy ne szorítsa háttérbe a kétoldalú együttműködést és a közös regionális érdekek érvényesítését az Európai Bizottság „roppant zsúfolt és sok energiát felemésztő agendája” kedvéért. Rámutatott: Szlovákia támogatja Románia csatlakozását a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) és számít Románia támogatására ahhoz, hogy 2028-ban az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagjává váljon.

A közös érdekek között említette az uniós kohéziós politika érvényesítését és a villamos energia árának csökkentését. Románia és Szlovákia szerinte közösen gyakorolhat nyomást Brüsszelre az energiaárat növelő kibocsátási kvóták rendszerének reformja érdekében.

Fico rámutatott: Szlovákia kész az energetikai infrastruktúra fejlesztésével hozzájárulni a fekete-tengeri Neptun lelőhelyről származó földgáz európai exportjához és úgy vélekedett: az atomenergia terén is vannak közös érdekek, tekintettel arra, hogy Szlovákia második atomerőművét – a Romániában már meghonosított – kanadai technológiára alapozva szándékszik felépíteni.

Ilie Bolojan román kormányfő elmondta: a Románia és Szlovákia közötti kereskedelmi forgalom az utóbbi évtizedben megduplázódott és elérte a 4,8 milliárd eurót, a két ország kapcsolatrendszerét pedig a – Balti-tenger és az Égei-tenger közötti – Via Carpathia észak-déli közlekedési folyosó kiépítése is erősíteni fogja.

Elmondta:

jelenleg is szolgálnak román katonák a NATO szlovákiai harccsoportjában,

ugyanakkor megköszönte a szlovák miniszterelnöknek, hogy országa méltóképpen gondozza a második világháborúban elesett román katonák temetőjét Zólyomban.

A román miniszterelnök azért a támogatásért is köszönetet mondott Robert Ficónak, amelyet Szlovákia nyújt a Románia területén élő – Bolojan szerint „szorgalmas, Romániát tisztelő és a Románia tiszteletét élvező” – szlovák közösségnek.

A bukaresti román–szlovák találkozón a védelmi miniszterek is részt vettek, és az európai SAFE-program hitelkeretének felhasználása során megvalósítható védelmi együttműködés lehetőségeiről egyeztettek.

Robert Ficót romániai hivatalos látogatásán Nicusor Dan román államfő is fogadta, a szlovák küldöttség látogatása alkalmából pedig a két kormányfő jelenlétében Martina Šimkovičová, a pozsonyi és Demeter András István, a bukaresti kormány kulturális minisztere a két tárca következő öt évre szóló együttműködéséről írt alá memorandumot.

Robert Fico bukaresti programját követően Ilie Bolojan román miniszterelnökkel együtt Nagyváradra látogat, ahol a Bihar, Arad, Kolozs, Szatmár, és Temes megyében élő romániai szlovák közösség képviselőivel találkozik. A Romániai Szlovákok Demokratikus Szövetségének közleménye szerint Robert Fico személyében először látogatja meg hivatalban lévő szlovák miniszterelnök a Romániában élő szlovák közösséget. A városházán rendezett találkozón a szövetség vezetőin kívül több mint száz szlovák tanár, tanfelügyelő, lelkész, önkormányzati képviselő és közösségi vezető vesz részt.

A 19 millió lakosú Romániában tízezren vallották magukat szlováknak a legutóbbi, 2021-es népszámláláson.

