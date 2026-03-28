A Vámbéry Ármin Földrajzverseny 2025/2026-os döntőjének értékelése

Az idei évben is Dunaszerdahelyen zajlott a Katedra Vámbéry Ármin Földrajzverseny országos fordulója: a megmérettetésre a Vámbéry Napok keretén belül került sor, március 27-én, a rendezvény második napján. A döntőre a levelező fordulókon legjobbnak bizonyult 10 csapat kapott meghívást.

A verseny helyszíne ezúttal is a Csallóközi Múzeum galériaterme volt, a szervezési feladatokat pedig a Katedra Polgári Társulás és a Vámbéry Polgári Társulás vállalta közösen. A lebonyolítást többek között Dunaszerdahely város önkormányzata támogatta.

A döntő versenyfeladatai között Vámbéry Ármin életrajza, keleti utazásai és az általa érintett keleti térségek földrajza, valamint a Délvidék és egy kisebb térsége, a Vajdaság földrajza és érdekességei kaptak helyet. Játékos teszt, igaz-hamis feladatok, vaktérkép, Vámbéry-művek címeinek összeállítása, fogalommagyarázat és keresztrejtvény várta a versenyző csapatokat. Mind a tíz csapat példásan állt helyt, komoly tudásról és tájékozottságról tettek tanúbizonyságot. Nyolc feladat sikeres megoldása után alakult ki a döntő végeredménye. Az országos forduló végeredménye, pontozása, valamint a döntő feladatai és azok megoldásai a Katedra Vámbéry Ármin Földrajzverseny weboldalán, a „Döntő” fül alatt érhetők el: https://katedra.sk/versenyek/foldrajzverseny/.

A versenyfeladatok megoldása után a csapatok és felkészítőik Nagy Iván múzeumigazgató révén egy rövid tárlatvezetésen vettek részt a Csallóközi Múzeumban. A Vámbéry Napok keretén belül, a verseny hagyományos programjaként került sor Vámbéry Ármin ülőszobrának koszorúzására is a Bartók Béla sétányon, ahol a résztvevők egy főhajtással fejezhették ki tiszteletüket a neves keletkutató emléke előtt. A koszorúzás után a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban került sor a verseny végső kiértékelésére, a díjak és oklevelek átadására, ahol a verseny feladatalkotója, a komáromi Eötvös Utcai Alapiskola földrajztanára, Tóth Tibor és a zsűri tagjai értékelték a tanulók teljesítményét. Az országos forduló zsűrije – Madaras László régész-muzeológus, Nagy Iván, múzeumigazgató, Csadi László, a komáromi Munka Utcai Alapiskola földrajz szakos tanára –, majd Domonkos Tímea, a verseny moderátora, a Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatóhelyettese, továbbá Pintes Gábor, a Katedra Polgári Társulás elnöke, valamint Petres Csizmadia Gabriella, a Katedra-versenycsalád koordinátora is köszönetét fejezte ki a felkészítőknek és a versenyző tanulóknak.

A dobogós helyezéseket a következő csapatok szerezték meg:

Első hely: a Perbetei Egyesített Iskola Időrablók csapata: Zahorcsek Zoé, Žitva Angelika, Geleta Attila. Felkészítő pedagógus: Ing. Zahorcsek Mária

Második hely: a búcsi Katona Mihály Alapiskola A hangos Hármas csapata: Persei Dorka, Sóki Panna, Tanoczki Viktória. Felkészítő pedagógus: Mgr. Csákvári Zoltán

Harmadik hely: a búcsi Katona Mihály Alapiskola Haluškyk csapata: Henzel Fanni, Varga Zora, Várady Ádám. Felkészítő pedagógus: Mgr. Varga Angelika.

Tóth Tibor