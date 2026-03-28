Moszkvában bekérették a cseh nagykövetet a prágai Orosz Ház elleni támadás miatt
Kitekintő

Moszkvában bekérették a cseh nagykövetet a prágai Orosz Ház elleni támadás miatt

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Kreml, Moszkva. Illusztráció (pixabay.com)

Behívatták az orosz külügyminisztériumba Csehország nagykövetét a prágai Orosz Ház elleni támadás miatt – közölte pénteken Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

Zaharova szerint Daniel Kostoval nagykövetnek az orosz diplomáciai tárca határozott tiltakozását adta át a támadás miatt, amelyet gyúlékony keverékkel töltött palackokkal csütörtök este követtek el a prágai Orosz Tudományos és Kulturális Központ ellen. A minisztérium mély aggodalmát fejezte ki a történtek miatt.

Igor Girenko, a prágai Orosz Ház igazgatója közölte, hogy

hat Molotov-koktélt dobtak az épületre, ezek közül három felrobbant, de károkat nem okozott.

A támadás időzítését azzal hozta összefüggésbe, hogy az épületben tartják pénteken este az orosz kulturális napok záróünnepségét.

MTI/Felvidék.ma

