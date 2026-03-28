Nacsa Lőrinc: számítunk a külhoni magyarokra, ők is mindig számíthatnak ránk!

Számítunk a külhoni magyarokra, ők is mindig számíthatnak ránk! – közölte a nemzetpolitikáért felelős államtitkár szombaton a Facebook-oldalán.

Csak a Fidesz-KDNP a biztos választás a határon túli magyaroknak is! – emelte ki.

A külhoni magyarok szavazatára is szükség van, hogy meg tudjuk védeni Magyarországot és a magyar nemzetet. Közösen építjük a nemzetet, közösen döntünk a jövőről is! – áll a bejegyzésben.

Ahogy az elmúlt években, úgy most is egy nemzetben gondolkodó kormányra van szükség – mutatott rá.

Egy ukránbarát, brüsszeli bábkormány nemcsak Magyarország békéjét és a magyar emberek pénzét fenyegeti, hanem szétverné a magyar nemzetet, és mindent megtenne, hogy a külhoni magyarokat leválassza a nemzeti egységről – fogalmazott.

Mostanra teljesen egyértelművé vált, hogy a „Tiszát behálózták az ukrán és külföldi titkosszolgálatok, hogy hatalomra segítsék” – olvasható. Mindent bevetnek annak érdekében, hogy megbuktassák a nemzeti kormányt és helyére egy bábkormányt ültessenek. A brüsszeliek pedig sosem foglalkoztak az őshonos nemzeti kisebbségek jogaival – jegyezte meg. „Titkosszolgálati akciók, zsarolás, fenyegetések és ukrán pénzek segítik Magyar Pétert” – sorolta.

Egy ilyen kormány háborúba rángatná Magyarországot, elvenné a magyarok pénzét, minden erejével szétverné a nemzeti egységet és kitaszítaná a külhoni magyarokat ismét, mert az ő érdekük az, hogy a magyar nemzet gyenge és engedelmes legyen – figyelmeztetett.

„Kérjük szavazzanak! Védjük meg együtt az egységes magyar nemzetet, közösen elért eredményeinket!”

– olvasható Nacsa Lőrinc bejegyzésében.

Az államtitkár egyúttal emlékeztetett: szombattól adhatják le levélszavazatukat a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az április 12-i országgyűlési választásra. A válaszboríték személyesen leadható bármely külképviseleten a külképviseleti szavazás teljes ideje alatt (általában 6 és 19 óra között), az erre kijelölt helyi irodákban, valamint Magyarországon, a kijelölt átvevőhelyeken a szavazás napján 6 és 19 óra között, függetlenül attól, hol vették át a levélcsomagot, akár mások szavazatával együtt is, vagy postán ingyen feladható úgy, hogy legkésőbb április 12-én 19 óráig megérkezzen; egyes külképviseleteken a levélcsomag átvétele és a szavazás helyben, meghosszabbított nyitvatartással is lehetséges.

MTI/Felvidék.ma