A magyar-szlovén mérkőzés egygólos hazai győzelemmel zárult

A magyarok végig közelebb álltak a vezetés megszerzéséhez,

végül a győztes gólt a 79. percben Schön Szabolcs lőtte, alig két perccel a pályára lépése után.

Marco Rossi szövetségi kapitány a becserélt Bárány Donát és Szűcs Tamás személyében két újoncot avatott a találkozón.

A nemzeti együttes legközelebb kedden 19 órától a görögökkel játszik felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában.

Barátságos mérkőzés:

Magyarország-Szlovénia 1-0 (0-0)

Puskás Aréna, 50 252 néző, v.: Rohit Saggi (norvég)

gólszerző: Schön (79.)

sárga lap: Dárdai M. (69.), illetve Cerin (38.), Zec (71.)

Magyarország: Tóth B. – Bolla (Osváth, a szünetben), Orbán, Dárdai M., Kerkez (Nagy Zs., 77.) – Schäfer (Szűcs T., 63.), Vitális – Sallai (Schön, 77.), Tóth A. (Redzic, 63.), Szoboszlai (Baráth P., 87.) – Lukács (Bárány, a szünetben)

Szlovénia: Vekic – Ratnik, Bijol, Drkusic (Zec, 62.), Janza (Urbancic, 84.) – Stojanovic (Karnicnik, 62.), Cerin (Svetlin, 84.), Elsnik, Sturm (Horvat, 84.) – Vipotnik (Verbic, 62.), Sporar (Matko, 91.)

II. félidő:

79. perc: Osváth jobb oldali beadása után Schönhöz került a labda, melyet a győri támadó 10 méterről lerúgott a földre, majd az onnan felpattanva a keresztléc alá hullott (1-0).

Az első tíz percben ugyan a magyar csapat jóval többet birtokolta a labdát, de játékából hiányzott a lendület és a kreativitás, így a fölénye meddőnek bizonyult. A vendégek az első akciójukból betaláltak, viszont a videobíró segítségével a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt.

Mindkét gárda többször próbálkozott magas letámadással, ezek azonban sok zavart nem okoztak a védelemben, így többnyire a két büntetőterület között zajlott a játék. Az alacsony színvonalú és iramú meccsről mindent elárul, hogy 28 percet kellett várni az első kapura lövésre, ekkor Kerkez remek beadása után Sallai próbálkozását védte a szlovén kapus. A szünet előtti percekben valamelyest megélénkült a mérkőzés, de gól nem született.

Rossi a félidőben kettős cserével frissítette a csapatát, ami igencsak jól sikerült, mert Vekic tíz perc alatt háromszor is bravúrral védett. Előbb a szünetben beállt újonc Bárány hatméteres lövését, majd a kipattanóból Sallai próbálkozását hárította, a következő támadásnál pedig utóbbi tekerését ütötte ki. A Galatasaray légiósa harmadszor is helyzetbe került, akkor egy szép csellel két védőt fektetett el, tekerése nyomán azonban kicsivel mellé-fölé szállt a labda, a túloldalon pedig egyszer Tóthnak is védenie kellett lábbal. Az újabb cserék után ismét visszaesett a tempó, így izgalmat csak Redzic távoli, de kaput elkerülő lövése okozott.

A magyarok mezőnyfölénye aztán egy cserejátékos, Schön próbálkozásával érett góllá bő tíz perccel a vége előtt, így a hazai szurkolók egygólos sikert ünnepelhettek az év első válogatott mérkőzésén.

MTI/Felvidék.ma