Dal 2026-ban bemutatkozott énekes-dalszerző produkciója nyerte a 15. évadot

A Veled Álmodtam című produkció lett 2026-ban Magyarország egyetlen dalversenyének győztese Re Va Dame előadásában. A Dal 2026 döntősei szombat este a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében hangoztak el, Balassa Krisztián vezényletével.

A magyar könnyűzenei verseny 15. évadában számos újdonsággal jelentkezett. A műsor történetében először 11 versenydal jutott a döntőbe. A finalista mezőnyt megújult zsűri, Szandi, Bebe, Trap kapitány és Ferenczi György, valamint az ötödik zsűritagként szavazó közönség alakította ki.

A döntőben az ítészek pontszámai alapján a legjobb négy közé jutott: Arany Timitől a Kígyó, Dorimoczitól a Szuzi, Bari Lacitól a Talán, valamint a Veled Álmodtam Re Va Dametól.

A nézők a Veled Álmodtamot választották, a fődíjat a Máté Péter-díjas, kétszeres eMeRTon-díjas és többszörös platinalemezes előadóművész, Szandi adta át.

A Dal 2026 színpadán bemutatkozott énekes-dalszerző szerzeménye megfejtést ad arra, hogyan lehet egy rossz álmot jókedvűen elengedni, az elődöntőben akusztikus verzióban hangzott el, az áthangszerelést a Petőfi Zenei Díjas Madarász Gábor Madi támogatta. A győztes produkció előadója 10 millió forintnyi támogatást kap. A másik hét döntős szintén részesül nyereményben: a 4. helyezett 3 millió forintot, a 3. helyezett 4 millió forintot, a 2. helyezett 5 millió forintot, míg a többi finalista 1-1 millió forint fordíthat a zenei karrierje fejlesztésére.

A fináléban visszatért a tavalyi győztes dal előadója. A Gypo Circus x Szirota Jennifer formáció különleges válogatással adott ízelítőt nemrég elkészült nyereménylemezük zenei hangulatából. A Szélrózsa című albumról az új, vérpezsdítő dallamok mellett felcsendült a 2025-ös évad nyertese, a Szél úgy beszél… is. Az élő adás után az együttes új klipjét premierként láthatták a nézők.

A hét héten át tartó rangos zenei versenyben a Kárpát-medence legújabb magyar dalai mérettettek meg. Több száz pályaműből 30 produkció kapott lehetőséget a bemutatkozásra.

Az évad újdonságaként a teljes mezőny automatikusan továbbjutott az elődöntőbe. A második fordulóban az eredetitől eltérő műfajban adták elő dalukat, az áthangszerelésben a hazai könnyűzene ismert és elismert művészei működtek közre.

A műfaji sokszínűséget támogató dalverseny produkcióinak átdolgozását mesterként Nagy Adri, Pásztor Anna, Urbán Orsi, Alapi István, Fehér Zsombor, Fekete-Kovács Kornél, Madarász Gábor Madi, Németh Gábor Némo és Temesi Bertalan segítette. Az egyedi zenei koncepciójú élő showműsor fináléjában pedig nagyzenekari kísérettel, szimfonikus verzióban hangoztak el a dalok. A világhírű Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Balassa Krisztián vezényelte.

Magyarország egyik legnagyobb televíziós zenei eseményén A Dal 2026 mezőnye közös produkcióval tisztelgett Pataky Attila, a Petőfi Zenei Díj idei Életműdíjasa előtt. Az évad egyik fénypontjaként a zsűri is színpadra állt, méghozzá egy kifejezetten erre az alkalomra írt Dalvándorral. A nemzeti dalválasztó a nemrég elhunyt könnyűzenei legendáról, Fenyő Miklósról is megemlékezett, a slágercsokrot Vágó Zsuzsi, Kamarás Iván és Szabó Máté adta elő. Dér Heni pedig legújabb dalát hozta a showműsor színpadára.

