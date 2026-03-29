Teltházas húsvétváró a Boschán kastélyban, nagy sikert aratott az első sütiverseny is

Ismét megtelt élettel a megyercsi Boschán-kastély, ahol a Levendula LMT, a Betyárok és a Magyar Szövetség helyi szervezetének közös húsvétváró rendezvényére került sor. A teltházas eseményen a vendégeket a szervezők nevében Zink Vass Nóra és Fördős Anikó, a program ötletadója köszöntötte. A rendezvény középpontjában a közösségi együttlét, az ünnepre hangolódás és a hagyományőrzés állt.

A programot gazdag kísérőrendezvényként színesítette az első alkalommal megszervezett sütiverseny, amelyre összesen 21 sütemény érkezett. A Boschán-kastély termeit ezen a délutánon nemcsak gyerekzsivaj töltötte meg, hanem a frissen érkezett finomságok illata is, a benevezett sütemények pedig a zsűri és a jelenlévők körében egyaránt nagy sikert arattak.

A süteményeket zsűri értékelte, a tagok között Bohus Aurélia, Kékesi Anikó, Bedecs Erika, Fördős Anikó, Balogh Imre és Árvai Icu is helyet kapott. A díjazottak konyhai mérleget, kuglófformát, levendulás termékeket, szakácskönyveket, oklevelet és fakanalat vehettek át. A verseny különlegessége volt, hogy a benevezők nemcsak a megmérettetés kedvéért készültek, hanem a közönségre is gondoltak, így a jelenlévők is megkóstolhatták az ínycsiklandó süteményeket.

A rendezvény szervezői több segítőnek is köszönetet mondtak. Elhangzott, hogy Fördős Anikó a gyerekprogramok és a terem díszítésének előkészítésében vállalt jelentős szerepet és a zsűriben, Tadanai Alexandra az ügyességi játékok előkészítésében segített, Emike tanító néni pedig a tojás horgolásának mesterségét mutatta meg az érdeklődőknek. A szervezők köszönetet mondtak továbbá Bedecs Erikának, Fördős Melindának, valamint Beke Tamás és Balogh Imre önkormányzati képviselőknek is a közreműködésért.

A húsvétváró alkalom ismét megmutatta, milyen nagy ereje van a helyi közösségnek, ha együtt készül az ünnepre. A Boschán kastély ezúttal is a találkozások, az összetartozás és az ünnepi ráhangolódás helyszíne lett, ahol kicsik és nagyok egyaránt tartalmas, élményekben gazdag délutánt tölthettek el együtt.

SZE/Felvidék.ma