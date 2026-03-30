Húsvéti tojásfesztivál Léván – tojásfasor a város központjában

A húsvéti időszakban Léva központja is ünnepi díszbe öltözött. A Hősök terét szegélyező fákra kerültek fel a dekorációk. A város vezetése idén is meghirdette a Húsvéti tojásfesztivált. Ennek keretében a jelentkező tanintézmények egy-egy fát díszítettek fel.

Amint a város honlapján is olvasható: a Húsvéti tojásfesztivál program keretében szalagokkal és tojásokkal díszítik fel a téren lévő fákat, szép és vidám tavaszi hangulatot teremtve.

A felhívást eljuttatták a városban működő óvodákba és alapiskolákba.

A bekapcsolódó oktatási intézmények maguk készítették el a dekorációkat

képzőművészeti óra, avagy délutáni foglalkozások keretében. Az egyedi dekorációkat március 16-a és március 20- között helyezték el az „örökbefogadott” fákra.

A Hősök terének az Oroszlán Szálló felőli oldalán lévő fák színes, tavaszias hangulatú fasorrá váltak a tehetséges gyerekeknek köszönhetően. Több mint egy tucatnyi fára kerültek fel a legkülönfélébb dekorációs elemek.

A téren sétálva láthatunk többek között hímes tojásokat, fa- és papíralapú díszeket, gyöngyfüzéreket.

Minden örökbefogadott és feldíszített fa törzsén elhelyezett lapon olvasható az örökbefogadó intézmény neve. Az fasor egyik fáját a lévai magyar óvoda, az Eszterlánc Óvoda gyerkőcei és óvópedagógusai díszítették fel.

A központi tér fáit nem csupán a húsvéti időszakban dekorálják ki, hanem az adventi időszakban a csupasz ágakra feltekert fénysorral teremtik meg a várakozás meghitt hangulatát.

Léván járva érdemes megállni és szemügyre venni a tojásfasort.

Pásztor Péter/Felvidék.ma