Home Régió Húsvéti tojásfesztivál Léván – tojásfasor a város központjában
Régió

Húsvéti tojásfesztivál Léván – tojásfasor a város központjában

Pásztor Péter
Pásztor Péter
A magyar óvoda tojásfája (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A húsvéti időszakban Léva központja is ünnepi díszbe öltözött. A Hősök terét szegélyező fákra kerültek fel a dekorációk. A város vezetése idén is meghirdette a Húsvéti tojásfesztivált. Ennek keretében a jelentkező tanintézmények egy-egy fát díszítettek fel.

Amint a város honlapján is olvasható: a Húsvéti tojásfesztivál program keretében szalagokkal és tojásokkal díszítik fel a téren lévő fákat, szép és vidám tavaszi hangulatot teremtve.

A feldíszített fasor a tér szélén (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A felhívást eljuttatták a városban működő óvodákba és alapiskolákba.

A bekapcsolódó oktatási intézmények maguk készítették el a dekorációkat

képzőművészeti óra, avagy délutáni foglalkozások keretében. Az egyedi dekorációkat március 16-a és március 20- között helyezték el az „örökbefogadott” fákra.

Az örökbefogadók megnevezése (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Hősök terének az Oroszlán Szálló felőli oldalán lévő fák színes, tavaszias hangulatú fasorrá váltak a tehetséges gyerekeknek köszönhetően. Több mint egy tucatnyi fára kerültek fel a legkülönfélébb dekorációs elemek.

A téren sétálva láthatunk többek között hímes tojásokat, fa- és papíralapú díszeket, gyöngyfüzéreket.

Minden örökbefogadott és feldíszített fa törzsén elhelyezett lapon olvasható az örökbefogadó intézmény neve. Az fasor egyik fáját a lévai magyar óvoda, az Eszterlánc Óvoda gyerkőcei és óvópedagógusai díszítették fel.

Az egyik tojásfa a tucat közül (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A központi tér fáit nem csupán a húsvéti időszakban dekorálják ki, hanem az adventi időszakban a csupasz ágakra feltekert fénysorral teremtik meg a várakozás meghitt hangulatát.

Léván járva érdemes megállni és szemügyre venni a tojásfasort.

Hangulatos sor a téren (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Emlékezés II. Rákóczi Ferencre Tornagörgőn

Teltházas húsvétváró a Boschán kastélyban, nagy sikert aratott...

Megszervezik a XVII. Felvidéki Túrát

Kézműves foglalkozással készültek a húsvétra Párkányban

Pedagógusnap Füleken – elismerés a hivatásért és az...

Az elmúlt évtized egyik legnehezebb téli szezonját zárták...

Elkészült a húsvéti tojásfa Ajnácskőn

A Nagyszombat megyei képviselők jóváhagyták az ifjúsággal végzett...

Komárom kiváló pedagógusait köszöntötték a Tiszti pavilon dísztermében

Apró csodák nagyböjt idején

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma