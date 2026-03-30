Kárpát-medencei diákok a Szent István-bazilika altemplomában az Aranycsapatra emlékeztek

Hagyománnyá vált, hogy március utolsó péntekén, az idei évben március 27-én Puskás Ferencnek, az Aranycsapat irányítójának születésnapja közelében Kárpát-medencei diákok tiszteletüket teszik az 1950-es évek legendás labdarúgóinak, az Aranycsapat tagjainak síremlékei előtt.

A szervezők, a Kárpátia Sport Polgári Társulás, az Aranycsapat Testület, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) és a Budapesti Városvédő Egyesület Sporttörténeti Csoportja (BVESCS) a nemzeti összetartozás jegyében hívták a diákokat Budapestre, a Szent István-bazilika altemplomába, hogy együtt emlékezzenek erre a csodálatos magyar labdarúgó-válogatottra. A meghívást elfogadták Felvidékről a Kossányi József Alapiskola és Óvoda Komáromszentpéterről, a Kováts József Alapiskola Bátorkesziről, a Katona Mihály Alapiskola Búcsról, a Juhász Gyula Alapiskola Léváról, valamint a Budafoki Kossuth Lajos Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Zakariás József iskolája.

Eljött az az idő, amikor minden évben kerek évfordulókra emlékezünk. Az idei évben február 4-én lett volna 100 éves Grosics Gyula, valamint 1956. október 23-án, 70 évvel ezelőtt, a forradalom kitörésével oszlott fel az Aranycsapat.

A szervezők nevében Mihacs Szilvia, a Kárpátia Sport Polgári Társulás alelnöke, a rendezvény háziasszonya köszöntötte a megjelent diákokat és vendégeket. Az eseményen részt vettek az Aranycsapat tagjainak családtagjai, Zakariás Ágnes és Zakariás Tamás, Zakariás József, „Zaki” lánya és fia, ifj. Buzánszky Jenő, az Aranycsapat jobbhátvédjének, „Kazal”-nak, Buzánszky Jenőnek a fia, Bozsik Péter, a legendás Bozsik József „Cucu”-nak a fia és Grosics Edina, a „Fekete Párduc”, Grosics Gyula lánya, akik mindannyian az Aranycsapat Testület tagjai.

Továbbá a vendégek között köszönthettük Győr Bélát, a Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) főtitkárát, Gyurta Dániel olimpiai bajnokot, a MOA elnökét, dr. Lomnici Zoltánt, az Aranycsapat Testület elnökét, Szász Jenőt, az NSKI elnökét, Gubík Lászlót, a Magyar Szövetség elnökét, Jakab Jánost, a Budafoki MTE tiszteletbeli elnökét, Zaki egykori játékosát, Móré Imre fociedzőt, az MTK tagját, Telek András válogatott labdarúgót, az FTC örökös bajnokát, Tobak Csabát, az FTC Múzeum igazgatóját, Hidvégi Vincét, a Duna-Ipoly Sportegyesület ügyvezetőjét, valamint Solti Ferencet a KDNP képviseletében, Gerzsenyi Krisztiánt, a Nemzeti Média Hálózat főszerkesztőjét, Molnár Pál újságírót, a Balassi Bálint Emlékkard művészeti díj alapítóját, valamint Balogh Lászlót, a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának elnökét, Turi Zsolt Podmaniczky-díjas pénzügyőr alezredest, Szayka Róbertet, a Szlovák Kempo Szövetség megalapítóját, háromszoros világbajnokot, Magyar Zoltán fociedzőt, a parlamenti válogatott szövetségi kapitányát.

A köszöntő után Millisits Máté művészettörténész, a BVESCS elnöke rövid előadásában ismertette a Szent István-bazilika történetét az 1851-es alapkőletétellel kezdődően. És végül bemutatta az Erdélyi Református Kalendáriumot, melynek idei számában jelent meg Turi Zsolt pénzügyőr alezredes cikke a 100 éves Grosics Gyuláról.

A kultúrműsor első részében két diák, Németh Kristóf és Madarász Félix, a Kossányi József Alapiskola diákjai Döbrentei Kornél Felhőfejes című versét adták elő. Szász Jenő, az NSKI elnöke ünnepi megemlékezését Bill Shankly, a Liverpool legendás menedzsere idézetével kezdte beszédét, mely a következőképpen hangzik: „Vannak akik azt hiszik, hogy a futball annyira fontos, hogy úgyszólván élet-halál kérdése. Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt hallok. Biztosíthatok mindenkit, a futball sokkal fontosabb ennél is”. Majd visszaemlékezett a régi kommunista időkre, amikor a vallás gyakorlását nem nézték jó szemmel. Az Aranycsapat több tagja is mélyen vallásos volt. Beszédében hangsúlyozta, hogy számunkra, magyarok számára az Aranycsapat a veretlenséget, a londoni 6:3-at, és az egész világot lenyűgöző játékot jelenti.

Tobak Csaba, az FTC Múzeum igazgatója megemlékezett Grosics Gyuláról. Kiemelte, hogy a Fekete Párduc szeretett volna a Ferencvárosban védeni, de ezt számára a rendszer nem tette lehetővé. Az FTC viszont a leigazolást 2008. március 25-én mégis létrehozta és Grosics Gyula a Newcastle United elleni barátságos mérkőzésen mégis magára ölthette a zöld-fehér mezt, és 1 percig szimbolikusan védte a Fradi kapuját.

Dr. Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke külön köszöntötte a testület tagjait. Beszédében kiemelte, hogy az Aranycsapat sikereinek nemzetmegtartó, nemzetlelkesítő szerepe is volt. A Trianon utáni időkben a határon túli magyarok szenvedését elviselhetőbbé tették, hiszen a sikerek az egész nemzethez szóltak. Az Aranycsapat Testület törekvése, hogy a határon túl minél több helyen legyenek megemlékezések. Fontosnak tartják, hogy maradandó emléket állítsanak a nagy győzelmeknek. Ez alkalomból emléktáblával ellátott fákat ültetnek. Rámutatott, hogy az Aranycsapat történetét a forradalom szakította meg.

A kultúrműsor folytatásában a Budafoki Kossuth Lajos Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjaiból álló Nagy Dumás Amatőr Diákszínpad egy rövid színdarabot adott elő azokból az időkből, amikor még az Aranycsapat tagjai is diákok voltak. A darabot, mely egy igazi élményt nyújtott az 1930-as évek fiataljainak életéből, írta és a diákokkal betanította Baloghné Gerse Zsuzsa „GéZsé”, az intézmény pedagógusa. A színpadi játék az Aranycsapat egyes tagjainak gyerekkori megszemélyesítésével rámutatott arra, milyen fontos volt egy ifjú titán számára a labdarúgás.

Győr Béla elsősorban az Aranycsapat tagjai leszármazottainak köszönte meg, hogy a hagyományokat évről ápolják, valamint megköszönte a jelen levő Gyurta Dániel olimpiai bajnokunknak, a MOA elnökének a munkáját az olimpiai eszme továbbvitelében. További beszédében kitért személyes kapcsolatáról Grosics Gyulával.

Pallag György, a Kárpátia Sport Polgári Társulás elnöke rámutatott arra, hogy milyen fontos egy egyesületnek, mely az összetartozás városából, Komáromból, Czibor Zoltán városából jött el a bazilika altemplomába, hogy diákokkal együtt, a nemzeti összetartozás jegyében emlékezzen meg ezekről a kiváló labdarúgókról. Nagyon fontos, hogy az ifjúság megismerje az Aranycsapat történetét, annak küldetését és jelentőségét. A találkozóra 5. alkalommal került sor, így már hagyományt teremtettek.

A megemlékezések végén a résztvevők elénekelték nemzeti imánkat, a Himnuszt, majd elhelyezték virágjaikat a síremlékeknél. A csoportkép elkészítése után az iskola diákjait és vezetőit a Nemzetstratégiai Kutatóintézet látta vendégül.

Pallag György/Felvidék.ma