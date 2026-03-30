Kreml: Oroszország továbbra is megbízható energiaszállító marad

Oroszország kész továbbra is megbízható energiaellátóként szerepelni a különböző piacokon, köztük az európain is – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak hétfőn Moszkvában.

Peszkov ezt azzal kapcsolatban mondta el, hogy az orosz gázszállítások meghosszabbításáról telefonon tárgyalt hétfőn Vlagyimir Putyin orosz és Aleksandar Vučić szerb elnök.

„Oroszország eddig is megbízható energiaellátó volt, és készen áll arra, hogy továbbra is megmaradjon ilyennek a világ bármely piacán, beleértve az európait is.”

„Különösen elkötelezettek vagyunk olyan baráti és testvéri országok iránti kötelezettségeink mellett, mint Szerbia” – tette hozzá.

Azzal kapcsolatban, hogy a kubai északi partvidéken fekvő Matanzas kikötőjébe befutott az Anatolij Kolodkin tartályhajó egy 100 ezer tonna nyersolajból álló humanitárius segélyszállítmánnyal, Peszkov azt mondta, Oroszország kötelességének tartja, hogy ne maradjon közömbös, és megadja a szükséges segítséget a baráti szigetországnak, amelynek olajra és olajtermékekre van szüksége az ország létfenntartó rendszereinek működtetéséhez. Közölte, hogy

Moszkva korábban megvitatta Washingtonnal a Kubába irányuló humanitárius olajszállítások lehetőségét.

A tartályhajó kirakodásra vár Matanzasban. Szergej Civiljov orosz energiaügyi miniszter korábban közölte, Oroszország folytatja a humanitárius segélyszállítmányok, köztük üzemanyag szállítását Kubába.

