A nánai kis iskola családias környezetben, a falu szívében – nagy tervekkel

Nána községben idén lesz huszonöt éve, hogy az akkor újra önállósult, 1200 lakosú település – 1990-ben elválva a párkányi „kényszerházasságtól” – egy évvel később megnyitotta az alapiskolát. Kemény harc volt az első képviselők számára, hogy elfogadtassák a két évfolyam összevont osztályban való oktatását. Akkoriban már működtek a nagy létszámú iskolák, s a legközelebbi a két kilométerre lévő párkányi alapiskola volt.

A nánaiak ide jártak harminc éven át, igaz, a régi épületben kihelyezett osztályai is működtek a párkányi igazgatóság alsó tagozatának. Az akkori fiatal szülők el sem tudták képzelni, hogyan tud egy pedagógus a negyvenöt perces órák alatt két különböző évfolyammal foglalkozni, és milyen tudást kaphat így a kisdiák. Attól is tartottak, hogy a nagy iskolába kerülve nem tudják majd behozni az esetleges lemaradást. Végül mégis sikerült megnyitni az 1991/1992-es tanévet.

Fenntartás és megújulás

Az évek során több oktatási reform is érkezett, az állam pedig egyre több terhet rakott a településekre. Hála a mindenkori polgármestereknek – jelenleg a negyedik tölti be a tisztséget –, bármilyen gazdasági nehézség adódott, az iskola bezárása soha nem került napirendre.

Napjainkban ismét új, megszorításokat is tartalmazó, sok vitát kiváltó oktatási reformokat hirdet az oktatási minisztérium országos szinten.

Új vezetés az iskola élén

A nánai, 1–4. évfolyamos alapiskolában a 2025/2026-os tanévben új igazgatónő állt az intézmény élére.

Vatasčin Karin korábban a párkányi Ady Endre Alapiskola angol–zene szakos pedagógusa volt. Egy mintegy hatszáz tanulót oktató, 1–9. évfolyamos intézményből érkezett egy kisebb, egyre szűkösebb épületbe, ahol a helyi szlovák–magyar óvoda is működik. Az iskola ugyan teltházas, de jól felszerelt.

Az igazgatónő hamar felismerte, hogy a fizikai tér szűkössége ellenére egy valódi szellemi műhely működik itt: nyugodt környezet, teljes felszereltség (például számítógépes terem), tágas udvar és a szabad levegőn töltött szünetek lehetősége biztosított.

Nagy tervekkel látott munkához, és lehetőséget lát a diákok, a pedagógusok, valamint a szülők szoros együttműködésében.

Az iskola közössége

Jelenleg huszonegy tanulója, három pedagógusa (napközivel együtt), két kisegítő munkatársa és egy hitoktatója van az iskolának.

Fél év alatt az új igazgatónő szinte egy teljes iskolarendszert alakított ki.

Kiemelt célja a közösségi munka erősítése: a szülőkkel való szinte napi személyes kapcsolat, valamint a gyerekek teljes bekapcsolódása a kis és nagyobb közösségekbe.

Ez nemcsak az iskola falain belüli életet jelenti, hanem a falu és a térség értékeinek megismerését és megszeretését is.

A tanév elején külön hangsúlyt fektetett a szülők tájékoztatására. Ennek érdekében rendszeres szülői fórumokat vezetett be, ahol közösen beszélik meg az iskola terveit, és a szülőket is bevonják a közösségi munkába. Emellett szakmai előadásokat is szerveznek terapeutákkal, gyógypedagógusokkal, pszichológusokkal és nevelési tanácsadókkal.

Programok és kezdeményezések

A közösségépítést szolgálják a családi programok, kirándulások, nyílt órák, valamint a már hagyománnyá vált nagyszülők napja.

Az „Iskolánk értékei” című program keretében az igazgatónő az alábbi célokat fogalmazta meg: a magyar nyelv és kultúra ápolása, a hagyományok megőrzése, valamint a családias, nyugodt környezet biztosítása. A nevelés középpontjában az erkölcsi tartás és az emberi értékek tisztelete áll.

A kis létszám lehetővé teszi a differenciált, egyénre szabott oktatást és a tehetséggondozást. Ez már megmutatkozott a különböző versenyeken és vetélkedőkön való részvételben és az elért eredményekben is.

Fontos szerepet kapnak a művészeti területek is: rendhagyó tanórák keretében zeneterápia, hangszeres oktatás és kézműves foglalkozások szerepelnek a tervek között. A sporttevékenységek szintén hangsúlyosak, az úszásoktatás már első osztálytól elérhető.

Mindennapok az iskolában

A közös tízórai 2026 januárjától vált rendszeressé, és hamar a gyerekek egyik kedvenc közös programjává lett.

A természetközeli foglalkozások minden évszakban fontos szerepet kapnak. Tavasszal a kertészkedést is elkezdték: virágokat, bokrokat és magaságyásokat ültettek a tanulók, amelyek fejlődését az iskolába látogatók is nyomon követhetik.

Nyárra már meghirdették a Hagyományok útján – Cimbora tábort, valamint a SuliStart programot. Az oktatás során folyamatosan alkalmazzák a gyakorlatközpontú, gondolkodást fejlesztő módszereket. A „Palánta program” az óvodások iskola előtti felkészítését szolgálja.

Az iskola pedagógiai szemlélete

Vatasčin Karin igazgatónő így foglalta össze az iskola működését:

Az oktató-nevelő munka összevont osztályokban, szakképzett pedagógusok vezetésével zajlik. A tanítási nap két részből áll: délelőtti oktatásból és délutáni napköziből, így a gyerekek számára egész napos foglalkoztatást biztosítanak.

A mindennapok változatosak: kézműves, sport-, természet- és környezetvédelmi, valamint logikai készségeket fejlesztő tevékenységek váltják egymást. A kötelező tantárgyak mellett igény szerint szakkörök is működnek, például sport-, angol-, szlovák nyelvi, tánc- és számítástechnikai foglalkozások.

Az oktatás során modern eszközöket használnak, projektorokkal és számítógépekkel teszik szemléletesebbé az órákat. Minden tanévben lehetőség nyílik kirándulásokra, osztálykirándulásokra és színházlátogatásra is.

Az iskola egyik legnagyobb értéke, hogy valóban gyermekközpontú: családias környezetben, nyugodt tempóban, differenciált oktatást biztosít. Együttműködnek gyógypedagógiai intézettel is, amely segíti a felzárkóztatást. A kis létszámnak köszönhetően minden tanuló egyéni figyelmet kap, ami csökkenti a szorongást és növeli a tanulási kedvet.

Kiemelt feladat a regionális értékek megismertetése, a nemzeti öntudat erősítése, valamint a szülőföld és a hagyományok szeretetének átadása. Ez a szemlélet biztonságot és lelki stabilitást nyújt a gyermekek számára.

A következő tanévre a beiratkozás 2026. április 9-én lesz Nánán.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma