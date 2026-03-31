Az oszmánok nyomában képeken
Az oszmánok nyomában képeken

Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma

Az érdeklődők, akik éltek a Gömör-Kishonti Múzeum meghívásával „Az oszmánok nyomába” eredve fedezhették fel a térség múltjának egy izgalmas szeletét. Az exkurzió során a résztvevők a Rimaszombat melletti Szabadka határában található egykori török vár romjaihoz látogattak el, ahol testközelből ismerkedhettek meg a történelmi emlékekkel.

Rimaszombatban, a program szakmai vezetője PhDr. Alexander Botoš a Gömör-Kishonti Múzeum régésze volt, aki részletesen bemutatta a térség oszmán kori történetét. Túravezetéséből a résztvevők megtudhatták, milyen szerepet töltött be a vár a hódoltság idején, valamint betekintést nyerhettek a lelőhelyen zajló régészeti kutatások eredményeibe is.

A romoknál tett séta során nemcsak a múlt eseményei elevenedtek meg, hanem az is kiderült, hogyan dolgoznak a régészek, és milyen módszerekkel tárják fel a több száz éves emlékeket.

A témához kapcsolódóan a Gömör-Kishonti Múzeumban 2026. február 4. és május 10. között, a mohácsi csata (1526. augusztus 29.) 500. évfordulója alkalmából tekinthető meg kiállítás a Két világ határán,  Az oszmánok és örökségük Gömör-Kishontban és Nógrádban. címmel.

Gecse Attila felvételei

HE/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Kidíszített kastélypark ipolyszécsénykei módra húsvét idején

A Mária Rádió jubileumi rajzversenyének ünnepélyes díjkiosztója képeken

Erős Nők: 2026-os Példakép-díj átadó képekben

Kiss Beáta látogatása a barkósági csemadokosoknál képeken

Húsvéti vásár palóc módra

Megemlékezés Esterházy János születésének 125. évfordulóján Prágában

Húsvéti vásár 2026 – ünnepi hangulat a tavasz...

Rangos magyar állami kitüntetések átadása képekben

Az Esterházy Jánosról való rimaszombati megemlékezés képekben

A rimaszombati óvodások és iskolások március idusai tisztelgése...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma