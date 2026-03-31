Csaló üzenetekkel támadják az energiaszolgáltatók ügyfeleit
BN
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

A Szlovák Gázművek (SPP) fokozott számú csaló SMS-re és e-mailre figyelmeztetett, amelyek az energiaszolgáltató hivatalos kommunikációjának adják ki magukat. A vállalat hangsúlyozta: soha nem kér fizetést nem ellenőrzött linkeken keresztül, és nem szólítja fel ügyfeleit érzékeny adatok megadására SMS-ben vagy e-mailben.

„A cél az, hogy az ügyfelektől érzékeny adatokat csaljanak ki, vagy jogosulatlanul pénzhez jussanak” – figyelmeztetett a társaság.

A csaló üzenetek állítólagos energiatartozásról tájékoztatnak, és annak azonnali rendezésére szólítanak fel hamis számlaszám vagy QR-kód segítségével. A mellékelt hivatkozás azonban megtévesztő weboldalakra vezet, amelyek visszaélhetnek a felhasználók személyes vagy banki adataival.

Az SPP közlése szerint

minden hivatalos információ a befizetésekről és az esetleges tartozásokról kizárólag a vállalat ügyfélportálján, illetve hivatalos kommunikációs csatornáin érhető el.

A szolgáltató azt javasolja, hogy az ügyfelek ne kattintsanak gyanús linkekre, ne adják meg személyes vagy pénzügyi adataikat nem megbízható felületeken, és minden esetben ellenőrizzék az üzenet feladóját.

„Ha az ügyfél ilyen csaló üzenetet kap, javasoljuk, hogy hagyja figyelmen kívül, és ne kattintson semmilyen hivatkozásra. Amennyiben már megadta érzékeny adatait, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot bankjával, és egyben értesítse az SPP-t is”

– tették hozzá a gázszolgáltató képviselői.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

